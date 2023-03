Neuer Setra MultiClass 500 LE Bus

Kurz nach der Premiere der nächsten Generation der Reisebusse Setra ComfortClass 500 und TopClass 500 schlägt Setra mit den völlig neu entwickelten Low Entry-Überlandbussen der Baureihe MultiClass 500 LE nun ein neues Kapitel in diesem Segment auf. Als Low Entry (LE) verbindet das Quartett zwei Welten: Niederflur- sowie Reisekomfort. Bis kurz vor die Hinterachse konsequent niederflurig ausgelegt, überzeugt sie mit einem schnellen und bequemen Ein- und Ausstieg im Vorderwagen. Vor der Hinterachse führen drei flache Stufen in den Hinterwagen. Er setzt mit Reisebus-Technik für Antrieb und Fahrwerk Komfort-Maßstäbe auch auf langen Passagen.



Die Palette der MultiClass 500 LE umfasst Linienbusse von 10,51 bis 14,52 Meter Länge mit zwei und drei Achsen. Sie decken Einsätze vom stadtnahen Verkehr bis hin zu Überlandverkehr auf langen Strecken in dünn besiedelten Regionen ab. Somit bewährt sich die neue Omnibusgeneration im klassischen Linien- und Schülerverkehr, als Shuttle oder im Zubringer- und Werksverkehr.



Vorne nimmt die MultiClass 500 LE das neue Setra Familiengesicht auf, das die Marke mit den aktuellen Reisebussen eingeführt hat. Seitlich weist links und rechts oberhalb der Vorderräder das markentypische Charakterelement auf die Herkunft der neuen MultiClass 500 LE hin - sie ist ein echter Setra. Davon zeugt auch der Markenschriftzug am ebenfalls markant geformten Heck.



Die außerordentliche Varianz der neuen Setra MultiClass 500 LE beginnt bereits bei der Wahl der Türen. Für Einstieg eins ist eine einflügelige Tür in zwei Breiten sowie - neu - eine nochmals breitere Tür mit zwei Flügeln verfügbar. Einstieg zwei ist als einflügelige sowie als Doppeltür wählbar. Alle Modelle sind auf Wunsch mit einer dritten Tür nach der Hinterachse zu bekommen. Erstmals erhältlich ist auch eine mechanische Klapprampe für die Tür eins.



Komplett niederfluriger Vorderwagen, Podeste in Fahrtrichtung links, rechts oder beidseitig - die neue Setra MultiClass 500 LE kennt bei den Ausführungen des Fahrgastraums nahezu keine Grenzen. Das Interieur ist sachlich-freundlich, von den gläsernen Trennwänden in hoher oder halbhoher Ausführung über den Boden in unterschiedlichen Dekoren, glatten Wandverkleidungen mit Dekorfolie oder wohnlicher Nadelvlies-Oberfläche bis zur Kombination aus hellen und dunklen Verkleidungen. Ebenso vielfältig angelegt ist die Bestuhlung, sie umfasst Ausführungen von Stadtlinie bis Ausflug.



Jeder Setra ist auch ein wahrer Sicherheitsbus. Beispiel in der neuen MultiClass 500 LE ist der Preventive Brake Assist 2, die nächste Generation des weltweit ersten aktiven Bremsassistenten für spezialisierte Linienbusse. Der Preventive Brake Assist 2 arbeitet mit einer Kombination aus Nah- und Fernbereichs-Radarsensoren sowie einer Kamera und kann dadurch unter anderem auf stationäre und sich bewegende Objekte einschließlich Fußgänger und Zweiradfahrer reagieren. Der Preventive Brake Assist 2 ist ab Frühjahr 2024 optional verfügbar.



Der Antrieb der Setra MultiClass 500 LE basiert auf vielfach bewährten und wirtschaftlichen Komponenten. Im Heck der Zweiachser arbeitet der Reihensechszylinder OM 936 mit 7,7 Liter Hubraum. Er steht mit einer Leistung von 220 kW/299 PS und 260 kW/354 PS zur Wahl. Der Dreiachser MultiClass S 518 LE wird mit dem Reihensechszylinder OM 470 und 10,7 Liter Hubraum ausgestattet. Er leistet 290 kW/394 PS.



Die breite Auswahl an Getrieben besteht modellabhängig aus einem manuellen Schaltgetriebe, einem vollautomatisierten Schaltgetriebe und Wandler Automatikgetrieben von Voith und ZF.

