Neuer Opel Astra rollt aus Rüsselsheim

Der neue Opel Astra kommt. Das Werk Rüsselsheim hat nun die Produktion hochgefahren. Aus diesem Anlass begrüßt Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz unter anderem den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir im Werk.



Die neue Astra-Generation ist in den kommenden Monaten Dreh- und Angelpunkt der Elektro-Offensive des Rüsselsheimer Herstellers. Der neue Astra-Fünftürer fährt noch im Frühjahr bei den Kunden vor - und ist von Anfang an als Plug-in-Hybrid verfügbar. 2023 komplettiert dann der rein batterieelektrische Astra-e das Angebot.



Mit dem jüngsten Astra will Opel ein Design-Statement abgeben: dynamischer als jemals zuvor, mit klarer, aufregender Linienführung ohne überflüssige Schnörkel und mit dem neuen Markengesicht Opel-Vizor.



Der Newcomer setzt auch in Sachen Technologien und Assistenzsysteme Akzente: So bringt der Astra Innovationen in die Kompaktklasse, die Kunden bislang nur von kostspieligeren Fahrzeugen kannten. So debütiert er mit der jüngsten Version des adaptiven, blendfreien "Intelli-Lux LED" Pixel-Lichts. Das Lichtsystem stammt direkt aus den Opel-Flaggschiffen Insignia und Grandland und ist laut Opel mit 168 LED-Elementen führend in der Kompakt- und Mittelklasse.

