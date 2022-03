Neuer Mazda2 Hybrid ab 20.990 Euro

Mit dem neuen Mazda2 bringen die Japaner jetzt das erste Modell mit Vollhybridantrieb auf den Markt. Im Angebot sind drei Ausstattungslinien: Pure, Agile und Select. Bereits die Grundausstattung Pure ab 20.990 Euro umfasst zahlreiche attraktive Komfort- und Technikmerkmale, so der Hersteller. Die Topversion Select kostet ab 26.990 Euro, diese lässt für Mazda-Fans kaum noch Ausstattungswünsche offen.



Unter der Haube des Stromers arbeitet ein 68 kW/92 PS starker 1,5-Liter-Dreizylinder Benziner, ein Elektromotor mit 59 kW/80 PS und eine Lithium-Ionen-Batterie, die speziell im innerstädtischen Einsatz hohe elektrische Fahranteile ermöglichen soll. Die Systemleistung beträgt 85 kW/116 PS, der Kraftstoffverbrauch liegt im kombinierten WLTP-Zyklus bei 3,8 bis 4,0 Liter je 100 Kilometer, was WLTP CO2-Emissionen von 87 bis 93 g/km entspricht.



Der Mazda2 Hybrid ergänzt den zum Modelljahr 2022 nochmals verbesserten Mazda2, der als e-Skyactiv G 90 mit einem WLTP-Verbrauch von 4,7 l/100 km und CO2-Emissionen von 107 g/km eines der sparsamsten B-Segment Fahrzeuge ohne Vollhybridantrieb ist. Damit bietet der Hersteller in diesem Segment unterschiedliche Fahrzeugkonzepte für individuelle Kundenbedürfnisse an.



Interessierte Kunden können den Neuzugang im Rahmen der Mazda Vorteilswochen vom 14. bis 27. März 2022 bei teilnehmenden Händlern erleben und sich zudem sechs Jahre Mazda Herstellergarantie (bis maximal 150.000 km) sichern.



Das Hybridmodell ist das jüngste Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Mazda Motor Corporation und der Toyota Motor Corporation. Es wird als OEM-Modell von Toyota Motor Europe, einer hundertprozentigen Toyota Tochtergesellschaft, geliefert. Der Mazda2 Hybrid spielt eine entscheidende Rolle für die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens: Im Rahmen der langfristigen Technologievision "Sustainable Zoom-Zoom 2030" will Mazda seine durchschnittlichen CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent senken.

