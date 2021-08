Neuer Look für Elektroautos

Der Technologiekonzern Magna hat ein Panel entwickelt, das Elektroautos einen neuen Look verleihen soll. Insbesondere das Gesicht der Stromer erhält durch die sogenannte Mezzo-Panel-Technologie eine neue Gestalt. Wie eine weiße Leinwand bietet das voll integrierte Mezzo-Panel Designern neue Gestaltungsmöglichkeiten und Ingenieuren die Möglichkeit, Radar-Sensoren und Kameras für Fahrerassistenzsysteme und Leuchten nahtlos zu integrieren.



"Wir geben Designern und Ingenieuren sozusagen einen Pinsel in die Hand, mit dem sie aktuelle Fahrzeugdesigns verändern oder neue Entwürfe gestalten können", sagt so Brian Krull, Global Director of Innovation bei Magna Exteriors. Das Panel diene als leere, anpassbare Oberfläche, auf der neue Marken für zukünftige elektrische und automatisierte Fahrzeuge entstünden.



Das Panel verfügt über eine verdeckte, nicht sichtbare Beleuchtung. Das heißt, die Oberfläche sieht glatt und glänzend aus, bis die Scheinwerfer angeschaltet werden. Dies ermöglicht eine kreative Gestaltung der Fahrzeugbeleuchtung. Zudem bietet der Frontgrill Platz für animierbare Leuchten, die Fahrzeug- und Statusmeldungen anzeigen und warnen. Darüber hinaus soll das neue Panel die Aerodynamik verbessern und dadurch die Reichweite vergrößern.



Die Technologie kann zukünftig mit nachhaltigen Materialien wie umweltfreundlichen Kunststoffen, Beschichtungen und Folien weiterentwickelt werden, so dass sie die Nachhaltigkeitsstrategie der Automobilindustrie unterstützt. Diese Materialien können Signale übertragen und ermöglichen die nahtlose Integration von Sensoren für Fahrerassistenzsysteme.

