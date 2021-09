Neuer Ford-Service verkürzt Ausfallzeiten

Jedes Fahrzeug fällt schon mal aus. Für Geschäftskunden bedeutet dies meist einen Produktivitätsverlust. Um entsprechende Ausfallzeiten so gut wie möglich abzukürzen, bietet Ford nun einen neuartigen Kundenservice an. "FordLiive" versteht sich als neues Produktivitätsangebot, das die Betriebszeit von vernetzten Ford-Nutzfahrzeugen maximiert. "Erste Datenauswertungen verdeutlichen die Vorteile für Kunden", teilt Ford mit.



Gewerbetreibende und Flottenkunden in Großbritannien, Spanien und Italien nutzen "FordLiive" bereits. Bis Ende 2021 soll das Angebot für 80 Prozent der europäischen Nutzfahrzeugkunden verfügbar sein. Das FordLiive-Center in Köln, das für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig ist, soll voraussichtlich im vierten Quartal seinen Betrieb aufnehmen. Echtzeitdaten sollen es dann spezialisierten Mitarbeitern ermöglichen, jede Reparatur zu verfolgen und schnell auf möglicherweise auftretende Probleme zu reagieren.

