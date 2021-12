Neuer Ford-Service für Flottenkunden

Zeit ist gerade bei Flottenbetreibern Geld - und die Fahrt zum Fahrzeugservice kostet Zeit. Deshalb wurde jetzt im Rahmen des FordLiive Fleet Care Programms ein neues Pilotprojekt für Flottenkunden gestartet.



Dabei setzen fünf Händler-Betriebe in Köln, Berlin, Koblenz, Wiesbaden und Kolbermoor bei Rosenheim zu fahrenden Werkstätten umgebaute Ford Transit ein und erledigen Service-, Inspektions- und Reparaturleistungen direkt vor Ort bei den Kunden.



In den Kastenwagen haben die Mechaniker und Mechatroniker die üblichen Werkzeuge wie Akku-Schlagschrauber oder Wagenheber gepackt. Aber auch Ford Spezialwerkzeuge sind an Bord. Das Ford-Versprechen: Mit ihren Werkstätten auf vier Rädern sollen die mobilen Service-Techniker rund 80 Prozent der Leistungen einer Ford Händler-Werkstatt abdecken können.



Das Spektrum reicht von Software-Updates über Wartungsarbeiten bis hin zu Verschleiß-Reparaturen. Die mobilen Helfer können dabei online auf alle Daten und technischen Informationen aus den Ford-Systemen zugreifen, die sie für die jeweiligen Fahrzeuge brauchen.



Nach Großbritannien und den USA ist Deutschland der dritte Markt, in dem Ford diesen Service anbietet. Jeder Kunde mit einer Flotte von mindestens 50 Fahrzeugen kann ihn in Anspruch nehmen, wenn sich die zu inspizierenden Fahrzeuge in einem Radius von 50 Kilometern zu den am Pilotprojekt teilnehmenden Ford Händlern befinden.

