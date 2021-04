Neuer ES kommt: Lexus-Ansage an die Konkurrenz

Der neue Lexus ES ist startbereit: Die Mittelklasse-Limousine feiert auf der Auto Shanghai in China ihre Weltpremiere. Die Japaner wollen mit Verbesserungen bei Komfort und Sicherheit ihre Position in der hart umkämpften Fahrzeugklasse festigen. Denn als eines der Kernmodelle im Produktportfolio wurde der ES laut Lexus weltweit bereits 2,65 Millionen Mal in mehr als 80 Ländern und Regionen verkauft.



Den Vortrieb der Limousine übernimmt weiterhin der Lexus-Hybridantrieb der vierten Generation. Außerdem wurde die Steifigkeit der hinteren Aufhängungsstreben erhöht und so die Lenkstabilität in Situationen wie schnellen Spurwechseln verbessert. Für zusätzliche Sicherheit soll unter anderem das weiterentwickelte Lexus Safety System + sorgen, das den Fahrer im Alltag unterstützt und so Unfälle verhindern oder zumindest deren Folgen abschwächen kann.



Optisch ist die Neuauflage, die ab Oktober 2021 in Deutschland erhältlich ist, am neu gestalteten Kühlergrill erkennbar, der zusammen mit den modifizierten Scheinwerfern und neuen Innenraumfarben zum neuen Gesamteindruck beiträgt.

