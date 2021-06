Neuer Deutschland-Chef für Hyundai

Automobilhersteller Hyundai bekommt einen neuen Deutschland-Chef. Wang Chul Shin übernimmt zum 1. Juli 2021 das Kommando als Präsident von Hyundai Motor Deutschland. Er tritt die Nachfolge von Sukwon Kim an, der seit Dezember 2019 die Geschicke der Marke in Deutschland leitete.



Wang Chul Shin ist ein guter Kenner des europäischen Automobilmarktes. 2015 wurde er zum Präsidenten von Hyundai Motor Netherlands ernannt. 2017 und 2018 stellte er seine langjährige Erfahrung innerhalb des Unternehmens als Director of European Market Coordination in der Firmenzentrale der Hyundai Motor Company mit Sitz in Seoul in Südkorea unter Beweis.



Zuletzt leitete Wang Chul Shin die Vertriebsorganisation von Hyundai Motor France. "Mit den fortschrittlichen umweltfreundlichen Modellen und gestärkten Flottenverkäufen haben wir ein signifikantes Wachstum in einem sich schnell ändernden Marktumfeld erzielt. Ich werde mit den Kollegen und Handelspartnern von Hyundai Motor Deutschland mein Bestes geben, um das Potenzial von Hyundai im hiesigen Markt ebenfalls optimal auszuschöpfen", betont Wang Chul Shin.

