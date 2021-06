Neuer Civic: Honda lässt die ersten Hüllen fallen

Bis zum Herbst 2022 ist es zwar noch ein wenig hin, doch Honda überbrückt die Zeit, indem erste Hüllen fallen: Der Autobauer zeigt Bilder vom neuen Civic.In Europa serienmäßig mit dem e:HEV Hybridantrieb verfügbar, soll er die Zielsetzung von Honda, bis 2022 alle Volumenmodelle auf dem europäischen Markt mit elektrifiziertem Antrieb auszustatten, unterstreichen.



Das e:HEV Antriebssystem ist nicht neu, es kommt bereits in den Modellen Jazz und Jazz Crosstar, im CR-V sowie im neuen HR-V zum Einsatz, der im weiteren Verlauf dieses Jahres eingeführt wird.



Seit seiner Markteinführung 1972 erfreut sich der Civic weltweit großer Beliebtheit. Bis heute wurden in 170 Ländern mehr als 27 Millionen Einheiten verkauft. Der neue Civic e:HEV soll diese Erfolgsgeschichte fortschreiben und ist ab Herbst 2022 in Europa erhältlich.

