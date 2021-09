Neuer Chef bei Renault Deutschland

Die Renault Deutschland AG bekommt einen neuen Chef: Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 wird Markus Siebrecht ihr neuer Vorstandsvorsitzender und leitet damit die Marke Renault in Deutschland und die Vertriebsregion D-A-CH. Siebrecht verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung im Automobilgeschäft und war zuletzt bei Audi und zuvor bei BMW tätig. Er berichtet an Fabrice Cambolive, SVP Renault Brand Sales & Operations.



Der 55-Jährige begann seine Automobil-Karriere 1989 bei BMW und arbeitete dort bis 2005 in verschiedenen leitenden Funktionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing, darunter als Area Manager Middle East und Head of Sales and Marketing BMW M.



2006 wechselte der gebürtige Bochumer zur Audi AG. Nach Stationen als Gesamtvertriebsleiter Region Ost und Leiter Marketing Deutschland stand Siebrecht zuletzt als Vice President global After Sales an der Spitze des weltweiten After Sales Service bei Audi.



Markus Siebrecht versteht nicht nur etwas von Marketing und Vertrieb, sondern auch von Technik: Er absolvierte nämlich zunächst eine Kfz-Mechaniker-Lehre und studierte dann Betriebswirtschaftslehre an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft in Calw (Baden-Württemberg) mit Abschluss Diplom-Betriebswirt Kfz.



Der bisherige Renault-Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz hat das Unternehmen zum 31. August 2021 verlassen.

