Neuer Chef bei der VW-Kommunikation

Der Porsche- und künftige VW-Chef Oliver Blume nimmt seinen Kommunikations-Chef (auch) mit nach Wolfsburg: Sebastian Rudolph wird zusätzlich zur Leitung von Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik bei Porsche neuer Leiter Konzernkommunikation bei Volkswagen. "Die Doppelfunktion wird er auch nach einem möglichen Börsengang der Porsche AG innehaben", so die Wolfsburger.



"Sebastian Rudolph ist für die künftige Doppelfunktion die ideale Besetzung. Seine fachliche Expertise, Erfahrung und sein Führungsstil haben die Kommunikation von Porsche geprägt", so Oliver Blume. "Schon als er vor knapp drei Jahren zu Porsche kam, war er mein Wunschkandidat. Gleichzeitig freuen wir uns, dass Nicole Mommsen weiterhin der Konzernkommunikation in Wolfsburg erhalten bleibt."



Nicole Mommsen wird die Unternehmenskommunikation des Konzerns übernehmen und arbeitet zusätzlich als Stellvertreterin und interner COO für die Konzernkommunikation. Priscilla Cortezze, derzeit Leiterin der Unternehmenskommunikation des VW Konzerns, wird laut der Niedersachsen "eine neu geschaffene Position mit dem Schwerpunkt Internationales und Strategy übernehmen".

