Neuer Blitz am Start: Weltpremiere des Opel Astra

Im Opel-Stammwerk feiert der neue Opel Astra seine Weltpremiere. Die sechste, komplett neu konstruierte Generation wurde in Rüsselsheim designt, entwickelt und wird auch hier ab Herbst produziert.



Ein echtes "Blitzlichtgewitter" präsentiert Opel CEO Uwe Hochgeschurtz den Medien an seinem ersten Arbeitstag mit dem Newcomer Astra. Prominente Unterstützung erhält er von Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Der Opel-Markenbotschafter kommt persönlich zur Weltpremiere nach Hessen und zeigt sich vom neuen Astra begeistert.



"Ein fantastisches Auto! Der Astra wird ein neues spannendes Kapitel in der Geschichte der Opel-Kompaktklasse aufschlagen. Erstmals bieten wir sowohl eine batterie-elektrische als auch eine Plug-in-Hybrid-Version desselben Modells an. Ich bin überzeugt davon, dass der neue Astra und der Astra-e einen starken Eindruck hinterlassen und viele Neukunden für die Marke gewinnen werden", sagt Hochgeschurtz bei der Weltpremiere in Rüsselsheim.



Und Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp beschrieb die ersten Eindrücke, die er mit einem Vorserienfahrzeug gewinnen konnte: "Ich hatte die Gelegenheit, einen noch getarnten Astra Plug-in-Hybrid zu fahren - wirklich sehr beeindruckend. Ruhig und kraftvoll zugleich, vom Handling fast wie bei einem Sportwagen. Und das Design: mutig, innovativ, kreativ. Gut gemacht, Opel!"



Fast 15 Millionen Astra hat Opel seit der Premiere des Kadett-Nachfolgers 1991 verkauft. Mit dem neuen "Blitz" schlägt der Hersteller das nächste Kapitel auf, und erstmals gibt es das Kompaktklassemodell auch elektrifiziert. Opel bietet den neuen Astra in zwei Leistungsstufen als Plug-in-Hybrid an. Dazu kommen Versionen mit Benzin- und Dieselmotoren in Kombination mit 6-Gang-Schalt- und 8-Gang-Automatikgetrieben. Die Leistungsbandbreite reicht von 81 kW/110 PS bis zu 165 kW/225 PS Systemleistung.



Und natürlich hat auch der Astra ihn: den Opel Vizor. Das neue Markengesicht wurde speziell für den Astra der nächsten Generation weiterentwickelt. Der Vizor spiegelt die Kompass-Philosophie von Opel wider. Beim Design-Kompass kreuzen sich zwei Achsen mit dem Opel-Blitz in der Mitte. Die vertikale Achse wird durch die scharfe, klare Bügelfalte in der Motorhaube bestimmt. Der Vizor charakterisiert als horizontale Linie, die sich bis zur flügelförmigen Grafik der LED-Tagfahrlichter erstreckt, die Fahrzeugfront. Der neue Astra ist 4.374 Millimeter lang und 1.860 Millimeter breit. Damit ist die nächste Astra-Generation gerade einmal 4 Millimeter länger als zuvor.



Ein Zeitensprung hat im Innenraum der neuen Generation des Astra stattgefunden. Mit dem volldigitalen Pure Panel verschwinden alle Analoganzeigen. Stattdessen bietet die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human-Machine-Interface) mit einer frischen, modernen Optik ein intuitives Bedienerlebnis. Dafür nutzen die Passagiere im neuen Astra einen extrabreiten Touchscreen - wie ihr vertrautes Smartphone.



Die Preise für den neuen Astra beginnen bei 22.465 Euro.



Jutta Bernhard / mid

