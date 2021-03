  Neuer Benziner für die Ceed-Familie

Mit mehr Power und weniger Verbrauch startet die Ceed-Modellfamilie von Kia ins Modelljahr 2021. Möglich macht das ein neuer 1,5-Liter-Turbobenziner, der den bisher angebotenen 1.4 T-GDI ablöst. Als erster Benziner im Ceed-Quartett wird er auch mit einem Mildhybridsystem angeboten.



Die 48-Volt-Elektrounterstützung, die bei Kia EcoDynamics+ heißt, ist laut des deutschen Importeurs Option bei den Versionen mit Siebenstufen-Doppelkupplungsgetriebe. Der Neue leistet 118 kW/160 PS und realisiert ein maximales Drehmoment von 253 Newtonmetern. Mit Automatikgetriebe sprintet er in 8,6 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht in der Spitze 210 km/h. Der 1.5 T-GDI EcoDynamics+ DCT7 kommt auf einen kombinierten Verbrauch von 5,4 bis 5,6 Liter pro 100 Kilometer und CO2-Emissionen von 122 bis 128 Gramm pro Kilometer.



Der 1.5 T-GDI kostet mindestens 22.990 Euro, dafür gibt es das Ceed-Grundmodell in der Ausführung Vision. Der Einstiegspreis der Automatikversion mit Mildhybridsystem liegt bei 25.340 Euro.