Neuer Alpenkönig - der BMW Alpina XB7

Er ist das Schmuckstück der größten bayerischen SAV-Reihe: der BMW Alpina XB7. Das neue Erscheinungsbild zeichnet sich durch ein zweigeteiltes Lichtdesign aus. Blickfang ist die illuminierte BMW "Iconic Glow" Niere. Die neue ALPINA Front- und Heckschürze komplettieren die kraftvolle Präsenz.



Der neue König der Alpen und Offroad-Pisten dieser Welt ist natürlich auch auf der Autobahn King: Aus 4,4 Litern Hubraum schöpft der V8-Motor inklusive BMW Mild-Hybrid-System und Bi-Turbo Aufladung eine Leistung von 457 kW/621 PS und ein Drehmoment von 800 Nm. Dadurch erzielt der BMW Alpina XB7 höchste Fahrleistungen in dieser Fahrzeugklasse: In 4,2 Sekunden erreicht das Oberklasse-SAV die 100 km/h Marke. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 290 km/h.



Im Cockpit stecken digitale Finessen: Intuitive Bedienmöglichkeiten werden ergänzt durch optimierte, individualisierbare Ansichten. Das neue Design des großen Curved Displays weist die für Alpina typische blau-grüne Farbgebung auf. Für den XB7 bietet die hauseigene Sattlerei den aufwendigsten "Lavalina"-Lederausstattungsumfang der Firmenhistorie an.



Der neue BMW ALPINA XB7 kann ab sofort vorbestellt werden, voraussichtlich lieferbar ab Dezember 2022. Die unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. ab Werk Buchloe beträgt 170.500,- Euro. Details zur Serienausstattung, aktualisierte Preislisten sowie der Car Configurator stehen ab Anfang Mai 2022 zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1