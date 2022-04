Neuer 7er BMW: Alles außer bescheiden

Mit der neuen 7er-Reihe will BMW "zukunftsweisende Möglichkeiten, Freude am Fahren, einzigartigen Reisekomfort und ein digitales Erlebnis auf höchstem Niveau" bieten - nach wie vor mit Verbrennern, aber auch mit Plug-in-Hybriden und vollelektrisch im i7. Noch 2022 sollen die ersten Exemplare ausgeliefert werden.



Auf eines hat BMW beim neuen Flaggschiff definitiv keinen Wert gelegt: auf optische und stilistische Zurückhaltung. Der 7er ist ein klares Statement in Sachen Premium-Anspruch - vom massiven Kühler mit der von Leuchtrahmen gezierten, riesigen Doppelniere und dem scharfen Blick der schlitzförmigen Scheinwerfer bis zum puristisch geformten Heck mit in die Seiten ragenden LED-Leuchten. "Beeindruckende Präsenz" heißt das bei BMW.



Zu haben ist der 7er ausschließlich in der Langversion - damit es sich die Fond-Passagiere schön gemütlich machen können. Innendrin soll das "multisensorische Fahrzeugerlebnis" iDrive mit dem Curved Display in Kombination mit feinen Materialien und aktuellsten Infotainment-Angeboten für das adäquate Fahrerlebnis sorgen. Das Ziel: "Reisekomfort und Wohlfühl-Ambiente in einer neuen Dimension".



Dabei hilft den Fond-Passagieren der aus dem Dachhimmel herausfahrende Theatre Screen, ein 31,3 Zoll großes Panoramadisplay im 32:9-Format mit 8K-Auflösung, der die zweite Sitzreihelaut BMW "in ein exklusives Privatkino auf Rädern verwandelt".



In Europa startet der neue Top-BMW zunächst ausschließlich als i7. Voraussichtlich Anfang 2023 folgen dann Plug-in-Hybrid-Modelle, unter anderem das erste BMW M-Modell mit Reihensechszylinder-Benziner und E-Motor. "Außerdem wird das Angebot in Europa bereits unmittelbar nach dem Marktstart um eine Modellvariante mit Dieselmotor und 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie ergänzt", so die Münchner. Weitere Versionen des vollelektrischen BMW i7, etwa das künftige Topmodell BMW i7 M70 xDrive, werden später nachgereicht. Der Zwölfzylinder im 7er ist Geschichte.



Die für Deutschland relevanten technischen Daten für die neue Baureihe beziehen sich auf den 5,39 Meter langen i7 xDrive60. Der bringt gut 2,6 Tonnen auf die Straße, hat aus je einem E-Motor vorne und hinten eine Systemleistung von 400 kW/544 PS zu bieten und liefert ein maximales Drehmoment von 745 Nm. Er soll seinen netto knapp 102 kWh fassenden Akku mit maximal 195 kW laden können und laut WLTP-Norm knapp unter 20 kWh pro 100 Kilometer verbrauchen. Von null auf 100 km/h beschleunigt das Schwergewicht in 4,7 Sekunden, die Spitze liegt bei 240 km/h. Die Reichweite gibt BMW mit 590 bis 625 Kilometer an.

