Neue Vorständin bei VW Pkw

Diesen Namen kennt man in der Automobil-Industrie: Imelda Labbé wird zum 1. Juli 2022 neue Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. Sie folgt in dieser Funktion auf Klaus Zellmer, der zum 1. Juli als Vorstandsvorsitzender zu Skoda Auto wechseln wird.



Labbé ist derzeit Sprecherin der Geschäftsführung der Volkswagen Originalteile Logistik GmbH (OTLG) und verfügt über langjährige Erfahrung im Vertrieb, dem Produkt- und Markenmanagement sowie dem After-Sales-Geschäft. Sie war von 1986 bis 2013 in internationalen Führungspositionen bei Opel und General Motors (GM) tätig - unter anderem als Opel-Qualitäts-Chefin im Werk Antwerpen und als Opel-Vertriebs-Chefin für den deutschen Markt. 2013 wechselte sie als Sprecherin der Geschäftsführung Skoda Auto Deutschland zum Volkswagen-Konzern.



Thomas Schäfer, Chief Operating Officer von Volkswagen: "Ich freue mich, dass wir mit Imelda Labbé eine ausgewiesene Automobil- und Vertriebsexpertin gewinnen konnten. Ihre Aufgabe wird es sein, den Vertrieb, das Marketing und den Service der Marke Volkswagen in Zeiten der Digitalisierung konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten. Volkswagen als sympathische Marke mit tollen Produkten und Services - genau das ist unsere Zielsetzung. Ich bin überzeugt davon, dass Imelda Labbé gemeinsam mit ihrem Team diese erreichen wird und wünsche ihr dafür viel Erfolg."



Hildegard Wortmann, Konzernvorständin Vertrieb, sagt: "Bei unserer Transformation zu New Auto spielt der Vertrieb eine entscheidende Rolle. Unsere Konzernmarken werden das Kundenerlebnis mit ihren digitalen Ökosystemen und neuen Geschäftsmodellen auf das nächste Level heben. Ich freue mich sehr, dass Imelda Labbé diesen Wandel an ganz zentraler Stelle bei unserer Kernmarke Volkswagen vorantreiben wird."

