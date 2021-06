Neue Sterne: Mercedes-Maybach S680 4MATIC (Z223) und Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe.

Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat am Daimler Prüf- und Technologiezentrum in Immendingen die Gelegenheit genutzt, den neuen Mercedes-Maybach S680 4MATIC einem ersten kurzen Test zu unterziehen. Als kleines Extra konnten wir ebenfalls noch den neuen Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe in einer statischen Präsentation bestaunen und mussten dort natürlich ebenfalls kurz Platz nehmen.



Mercedes will es noch einmal wissen und verbaut als einer der wenigen Hersteller nochmals einen V12 Motor (M279) in sein Prestige Objekt, den Mercedes-Maybach S680 4MATIC. 12 Zylinder in V-Form, doppelte Turbo-Aufladung, kombiniert mit 5.980 Kubikzentimeter Hubraum und dem 9 Gang G-TRONIC Automatikgetriebe bedeutet in Zahlen: 450 kW/612 PS bei einem maximalen Drehmoment von 900 Nm ab 2.000 U/min. Die Beschleunigung liegt bei 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h trotz 2.350 Kilogramm Leergewicht. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h begrenzt und das Gewicht verteilt sich beim V12-Modell zu 31 Prozent auf die Vorder- und zu 69 Prozent auf die Hinterachse. Der Verbrauch wird mit 14,1 bis 13,3 Liter angegeben bei einem kombinierten CO2-Ausstoß von 233 - 305 g/km.



Exakt 18 Zentimeter mehr Radstand zur langen Mercedes S-Klasse (29 Zentimeter mehr Radstand zur normalen S-Klasse) ergibt eine Fahrzeug-Gesamtlänge von 5,47 Metern. Der komplett hinzugewonnene Platz kommt hierbei allein den Fond-Sitzen zu Gute. Damit man trotzdem keine Probleme hat, die Kurve zu kriegen gibt es selbstverständlich auch eine optionale Allrad-Lenkung passend zum erstmalig verbauten 4MATIC Allrad-Antrieb. Je nach Radgröße ändert sich die Einlenkleistung der Hinterachse (von 10 Grad mit 19 Zoll Felgen und auf 4,5 Grad mit 21 Zoll Felgen). Dies ändert den Wendekreis von 13,4 Meter ohne Allradlenkung auf humane 11,4 Meter (19 Zoll) beziehungsweise 12,4 Meter (21 Zoll).



Von außen begrüßt der Maybach-typische Chrom-Kühlergrill mit klassischem Mercedes Stern auf der Motorhaube und der hier ebenfalls mittig sitzende Zierchromstreifen. Lackierungen sind als Einzel oder Zweifarb-Version erhältlich. Die 21 Zoll Räder auf dem Fahrzeug haben ein markantes einzigartiges Design. Und diverse Logos und Abzeichen (Maybach Emblem, V12 Schriftzug, S680 Schriftzug) teilen der Welt mit, dass es sich hier nicht um ein normales Automobil handelt.



Das Fahrwerk, serienmäßig mit Luftfederung mit Niveauausgleich und kontinuierlicher Verstell-Dämpfung ausgestattet, lässt die Insassen gefühlt über die Straße schweben. Als Zusatzoption gibt es noch eine Kamera, welche die Straße permanent scannt und die Feder- und Dämpfkräfte aller vier Räder individuell entsprechend dem Untergrund anpasst. In Kombination mit geräuschoptimierten Reifen, spezieller Akustikverglasung und einer aktiven Fahrgeräuschkompensation innerhalb von 3 Millisekunden mit Hilfe gegenphasiger Schallwellen (eine Art Noise-Cancelling) über das hervorragende Burmeister 4D-Surround-Soundsystem wird der Maybach so zu einem der leisesten Fahrzeuge auf dem Markt.



Es lassen sich diverse Fahrmodi einstellen, unter anderem ein spezieller Maybach Modus, welcher den meisten Komfort bietet, sowie auch ein Sportmodus, um den V12 mal etwas zu fordern. Auch wenn die Gasannahme und das Getriebe dann etwas sportlicher agieren, das Fahrwerk bleibt weiterhin sehr geschmeidig und der Motor klingt nie angestrengt.



Im Innenraum wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Feinstes Nappaleder, wohin das Auge reicht, sehr bequeme Nackenkissen, die nun auch über eine Heizung verfügen und dicke Teppich-Fußmatten gefallen. Verschwenderisch viel Platz im Fond erlaubt es, einen der vier Luxus-Einzelsitze - den rechten hinteren Sitz - in eine 44 Grad Liegeposition zu bringen. Hier kann man dann sein aus dem optional erhältlichen Kühlschrank (in der hinteren Mittelkonsole) gekühltes Getränk aus den ebenfalls vorhandenen Silber-Sektgläsern in Ruhe genießen, während man sich beim chauffiert werden auf den hinten an den Vordersitzen installierten 11,6 Zoll großen Touch-Bildschirmen seine Lieblings-Serie anschauen kann. Vergleichbar viele USB-C und HDMI Anschlüsse sind dazu bereitgestellt.



Eine Massagefunktion, die ebenfalls die Waden mitmassieren kann, vervollständigt das Erlebnis. Wer gerne seine Ruhe hat, wird durch die abgedunkelte Privacy Verglasung verhüllt und kann ebenso noch diverse Rollosysteme hochfahren. Damit es nicht zu dunkel wird, kann man die Sonne weiterhin durch zwei Panorama Schiebedächer erblicken. Als Sicherheitsfeature sind im Fond weiterhin Anschnallgurte mit integriertem Airbagsystem verbaut - bei einem Unfall plustern sich diese auf und reduzieren den Druck des Gurtes auf den Oberkörper der Passagiere. Beim Platz nehmen werden diese durch einen Gurtbringer entsprechend gereicht.



Den Fahrer erwartet das aus der S-Klasse bekannte MBUX Infotainment System der zweiten Generation mit Augmented Reality Headup Display und sehr vielen Touch-Bedienelementen - das mag man oder man arrangiert sich damit.



Die Hintertüren lassen sich via Menü automatisch öffnen und schließen, das funktioniert im Fond ebenso mit einer Gestensteuerung. Eine tolle einstellbare Ambient-Beleuchtung ziert den kompletten Innenraum und das Fahrlicht profitiert von der Digital Light Technologie, eine mit über 2,6 Millionen Pixeln sehr lichtstarke LED Licht Komponente.



Den neuen Maybach gibt es in zwei Motorisierungen zu erwerben, er startet bei 164.101 Euro für den S580 V8 und steigert sich auf mindestens 216.282,50 Euro für die S680 V12 Variante.



Den neuen Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ 4-Türer Coupe Facelift konnten wir uns in einem abgeschlossenen Raum als Editions-Modell anschauen. Optisch präsentierte er sich als V8-Styling Paket in einem dunklen Edelsteinfarbton "rubellitrot", das für alle Motorisierungen erhältlich sein wird. Passend dazu steht das Auto auf neuen 21 Zoll großen silbernen AMG Schmiederädern im 5-Doppelspeichendesign. Der Innenraum ist in schönem Nappaleder nevagrau/schwarz gehalten.



Bereits ab August 2021 ist der Bolide als 6-Zylinder Model erhältlich.



Kurzer Faktencheck: 320 kW/435 PS, 3,0 Liter 6 Zylinder R6 Turbomotor mit elektrischem Zusatzverdichter, 520 Nm Drehmoment, Allradantrieb mit 9-Gang Automatik, 0-100 km/h in 4,5 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 285 km/h.

Startpreis ab 112.169 Euro.



Mike Neumann / mid

