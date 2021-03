  Neue Safety-Cars für die Formel 1

Mal britisches Racing-Green, mal knalliges Rot: Bei der Formel 1-Saison 2021/22 werden sich erstmals zwei Safety- und Medical-Cars abwechseln. Mal kommen ein speziell ausgestatteter Aston Martin Vantage und ein DBX zum Einsatz. Beim nächsten Rennen sind ein 585 PS starker Mercedes-AMG GT R und ein C 63 S T-Modell für die Sicherheit zuständig.



Die Leistung des Safety-Vantage wurde um 25 PS auf 535 PS erhöht, er beschleunigt in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Spitzendrehmoment von 685 Nm bleibt gleich, wird aber jetzt länger gehalten. Der 4-Liter-Twin-Turbo-V8-Motor des Medical-DBX leistet 550 PS und liefert ein Drehmoment von 700 Newtonmeter (Nm), das ermöglicht den 100er-Sprint in 4,5 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von 291 km/h.



Ähnlich fix gehen auch die schwäbischen Fabrikate zur Sache. "Mit unserem AMG GT R und unserem C 63 S T-Modell haben wir zwei maßgeschneiderte, Rennstrecken-erprobte und für den Einsatz als FIA Safety Car und FIA Medical Car bewährte Fahrzeuge im Portfolio", so AMG-Boss Philipp Schiemer. "Der neue Look steht ihnen zudem ausgezeichnet."