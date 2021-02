  Neue Reifen für Megatrailer

Megatrailer mit einer Ladehöhe von drei Metern halten immer mehr Einzug in Transportunternehmen. Nun nimmt Reifenhersteller Goodyear eine zusätzliche Reifengröße für diese Volumentransporter ins Portfolio auf.



Mit dem Kmax T Gen-2 in der Größe 445/45 R 19.5 können Fuhrparkbetreiber die innere Ladehöhe von drei Metern voll nutzen, ohne die gesetzlich vorgeschriebene Fahrzeughöhe von maximal vier Metern zu überschreiten.



Der neue Pneu für die Trailer-Achse bietet laut Hersteller eine hohe Laufleistung und Nasshaftung und ist sehr robust. Er trägt das Schneeflockensymbol für vollumfängliche Wintertauglichkeit.



"Durch diesen Neuzugang bieten wir unseren Kunden nun eines der breitesten Produktangebote mit 3PMSF-Markierung im Trailer-Segment", sagt Goodyear-Managerin Viviane Loop. Flottenmanager in Deutschland können zudem für diese Reifen die De-minimis-Förderung beantragen, da sie durch die Schneeflockenmarkierung einen sogenannten überobligatorischen, das heißt nicht vorgeschriebenen Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr leisten.



Praxistest: "Bei manchen Transporten kommt es auf jeden einzelnen Zentimeter Ladehöhe an", so die Erfahrung von Alexander Göbel von der Spedition Rothermel. Er hat den neuen Reifen bereits seit rund eineinhalb Jahren auf zwei seiner Auflieger im Test und transportiert damit unter anderem Fahrzeugteile im Just-in-Time-Betrieb. Der Fuhrparkleiter ist zufrieden mit dem neuen Produkt aus dem Hause Goodyear: Bereits 230.000 Kilometer sei man damit gefahren und der Reifen habe sich bewährt.