Neue Porsche-Studie zum 75sten

Man schreibt das Jahr 1948, als Ferry Porsche seinen Traum von einem Sportwagen mit dem Porsche 356 "Nr. 1" Roadster verwirklicht. Die Frage, wie dieser Traum wohl heute aussehen würde, beantwortet Porsche mit der Vision 357. Die Hommage an den 356 ist in der Sonderausstellung "Driven by Dreams. 75 Jahre Porsche Sportwagen" im "Drive. Volkswagen Group Forum" in Berlin erstmals zu sehen. (27. Januar - 10. September 2023).



Aufbauend auf der Technik-Plattform des 718 Cayman GT4 RS mit 368 kW (500 PS) zeigt der Vision 357 mögliche Ausprägungen einer zukünftigen Designphilosophie. Seit jeher ist das Design elementarer Bestandteil des Mythos Porsche, für das visionäre Studien und Konzeptfahrzeuge die Basis bilde.



"Mit dem Porsche Vision 357 haben wir ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk kreiert. Es unterstreicht die Bedeutung unserer Design-DNA, die auf dem 356 basiert", sagt Michael Mauer, Leiter Style Porsche. "Die Studie ist der Versuch, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stimmig miteinander zu verbinden. Die Proportionen erinnern an das historische Vorbild, Details visualisieren den Blick in die Zukunft."



Die Feierlichkeiten zum Jubiläum führt Porsche vor den Toren Stuttgarts auf der "Retro Classics" fort. Die Leitmesse für historische Autokultur findet vom 23. bis 26. Februar statt. Am 9. Juni eröffnet das Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen dann eine umfangreiche Sonderausstellung. Am 10. und 11. Juni rückt Porsche Deutschland das Jubiläum beim "Festival of Dreams" am Hockenheimring in den Mittelpunkt.



Auch das Petersen Automotive Museum in Los Angeles, die höchstgelegene Automobilausstellung der Welt am Großglockner sowie das Verkehrsmuseum in Luzern geben der Erfolgsgeschichte von "75 Jahre Porsche Sportwagen" Raum.



Außerdem bringt ein speziell für das Jubiläumsjahr konzipierter "Heritage Truck" die Ausstellungsinhalte von "Driven by Dreams" zu mehr als 60 Destinationen in Europa und den USA. Den Abschluss der weltweiten Aktivitäten bildet das Automobil-Festival "Rennsport Reunion" in Kalifornien vom 28. September bis 1. Oktober.

