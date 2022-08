Neue Mercedes Benz T-Klasse mit Marco Polo Modul

Mercedes-Benz ergänzt seine Marco Polo Familie: Ein flexibel ein- und ausbaubares Camping-Modul für die neuen Small Vans mit Stern, darunter die neue T-Klasse, ist mit serienmäßiger Bett- und optionaler Kücheneinheit für Fond beziehungsweise Heck ab Ende des Jahres erhältlich. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat die Neuheiten beim Caravan Salon in Düsseldorf begutachtet.



"Die neue T-Klasse mit Marco Polo Modul ist ein Micro Camper, der sich flexibel auch als Alltagsfahrzeug einsetzen lässt: Durch geringe Außenmaße und ein Gewicht von unter drei Tonnen ist er einfach zu handhaben und kann mit der Führerscheinklasse B gefahren werden", sagt Klaus Rehkugler, Leiter Vertrieb und Marketing Mercedes Benz Vans bei der Premiere auf dem Caravan Salon.



Die serienmäßige Betteinheit bietet mit einer zwei Meter mal 1,15 Meter großen Liegefläche Platz für zwei Personen. Ein Tellerfedersystem und eine zehn Zentimeter dicke Matratze sorgen für ein ergonomisches Liegen. Zur Nutzung wird das Bettgestell komfortabel nach vorne ausgezogen und die Matratze ausgeklappt. Während der Fahrt befindet sich das Gestell mit zusammengefalteter Matratze im Kofferraum.



Die Fondsitze können dann uneingeschränkt genutzt werden. Zum Serienumfang gehören außerdem Verdunklungselemente für alle Fensterscheiben und ein Belüftungsgitter mit Insektenschutz, das zwischen Scheiben und Rahmen geklemmt wird. Ebenfalls serienmäßig sind beidseitig zwei Fenstertaschen zwischen C- und D-Säule für kleinere Utensilien.



Die optionale Kücheneinheit basiert auf einem Schubladensystem mit Push to Open und Soft Close Funktion. Sie umfasst eine Spüle mit gut zugänglichem 12-Liter-Wassertank, einer 15-Liter-Kühlbox und einem flexibel entnehmbaren Gaskartuschen-Kocher. Weitere Schubladen bieten Platz für Besteck, Geschirr und Vorräte. Dazu kommen zwei Campingstühle und ein Tisch mit zwei verschiedenen Füßen. Dieser kann sowohl im Freien aufgestellt als auch in der neuen T-Klasse hinter der Mittelkonsole befestigt werden - ein Novum im Segment.



Bett- und Kücheneinheit werden an den Verzurr-Ösen im Kofferraum fixiert. Zwei Personen können das gesamte Marco Polo Modul per Hand in wenigen Minuten aus der neuen T-Klasse entnehmen beziehungsweise einsetzen. Mit einem stilvollen, cleanen Design und der Farbe Anthrazit fügt das Modul nahtlos in den wertigen Innenraum des Mercedes Benz Small Vans ein. Zudem zeigen der Mercedes-Stern sowie -Schriftzug die klare Zugehörigkeit zur Marke.



Die neue T-Klasse vereint Multifunktionalität und ein großzügiges Platzangebot. Bei 4,50 Meter Länge, 1,86 Meter Breite und 1,81 Meter Höhe gibt es fünf Sitze oder bei umgeklappter Rückbank auf bis nahezu ebener Ladefläche zu 2.390 Liter Stauraum. Hinzu kommen zahlreiche Ablagen und Staufächer im Innenraum. Die niedrige Ladekante von nur 56 Zentimetern erleichtert das Beladen und weit öffnende Schiebetüren auf beiden Fahrzeugseiten ermöglichen einen einfachen Zugang zum Fond.



Die Serienausstattung umfasst bereits das MBUX Infotainmentsystem mit 7 Zoll Touchscreen und Smartphone-Integration, das Multifunktionslenkrad mit Touch Control Buttons oder Keyless Start. Ab Werk ist die T-Klasse bereits für die Nutzung zahlreicher digitaler Dienste von Mercedes me connect wie Fernabfrage des Fahrzeugstatus oder Türfernschließung und -entriegelung per App gerüstet. Sieben Airbags und zahlreiche Fahrassistenzsysteme sind an Bord.



Durchzugsstark und verbrauchsgünstig sind ein Diesel oder ein Benziner in jeweils zwei Leistungsstufen. Die Vierzylinder sind mit einer ECO Start/Stopp-Funktion kombiniert. Neben dem Sechs-Gang-Schaltgetriebe ist - außer für den Basis-Benziner - auch das Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) erhältlich. Die Preise für die neue T-Klasse beginnen bei rund 30.000 Euro für den T 160.



Karl Seiler / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1