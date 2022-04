Neue Chefs bei VW und Skoda

In Wolfsburg und Mlada Boleslav dreht sich das Personal-Karussell. So wurde der noch amtierende Skoda-Chef Thomas Schäfer mit Wirkung zum 1. April 2022 zusätzlich zum Chief Operating Officer (COO) der Marke Volkswagen berufen. Ab dem 1. Juli 2022 steigt Schäfer dann bei der tschechischen VW-Tochter aus, übernimmt den Vorsitz der Marke Volkswagen und wird als Verantwortlicher für die Markengruppe Volumen Mitglied des Konzernvorstands.



Ralf Brandstätter bleibt laut der Wolfsburger bis zum 30. Juni 2022 CEO von Volkswagen und übernimmt zum 1. August 2022 das Konzernvorstands-Ressort "China". In der Übergangszeit von April bis Juli sollen Brandstätter und Schäfer "die nahtlose Übergabe des Vorstandsvorsitzes vorbereiten".



Neuer Vorstandsvorsitzender der Skoda Auto a.s. wird zum 1. Juli 2022 Klaus Zellmer. Er verantwortet aktuell als Vorstand der Marke Volkswagen die Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing und After Sales.

