Neue C-Klasse nur mit Vierzylindern

Stuttgart. Mercedes bringt in diesen Tagen die neueste Generation der C-Klasse zeitgleich als Limousine und Kombi in den Handel. Die Preise für das Stufenheck beginnen bei 41 138 Euro, so der Hersteller. Der Kombi T-Modell ist rund 2200 Euro teurer und startet mit einem stärkeren Basismotor bei 46 975 Euro. Ein rein elektrischer Antrieb fehlt zwar noch. Doch die Elektrifizierung geht auch bei dieser Baureihe weiter: Alle Benziner und Diesel werden zu Mild-Hybriden und der Plug-in-Hybrid macht einen Technologiesprung. Letzterer kommt nun rein elektrisch rund 100 Kilometer weit. Künftig ausschließlich mit Vierzylindern erhältlich, startet die C-Klasse zunächst mit drei Benzinern und zwei Dieseln. Zum Generationswechsel gibt es ein sportlicheres Design und leicht veränderte Abmessungen. Zu den technischen Neuerungen zählen eine von der S-Klasse inspirierte Bildschirmlandschaft und die Hinterachslenkung. tmn

