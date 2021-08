Neue Big Boxer-Versionen vom BMW

BMW vergrößert die R 18-Familie: Mit der neuen R 18 Transcontinental bringt die Motorrad-Sparte einen Grand American Tourer und mit der R 18 B einen waschechten "Bagger", wie er speziell in den USA populär ist.



Wie ihre Geschwister bieten die Neuzugänge den mächtigen Antritt des "Big Boxer" mit 1.802 Kubik Hubraum, 91 PS und mehr als 150 Nm Drehmoment. Dazu kommt eine klassische Fahrwerkskonzeption nach historischen Vorbildern, eine feine Ausstattung und ein obercooles Design.



Die Transcontinental sieht BMW Motorrad als idealen Begleiter für Reisen und Langstreckenfahrten im Stil des American Way of Ride - solo oder zu zweit und mit Gepäck. Die R 18 B dagegen ist laut ihrer Schöpfer als Untersatz für emotionalen Fahrspaß und cooles Touren und Cruisen konzipiert.



Besondere Kennzeichen der mindestens ab 27.650 Euro teuren Transcontinental sind die Frontverkleidung mit hohem Windschild, Windabweiser und Flaps, das Cockpit mit vier analogen Rundinstrumenten und 10,25 Zoll großem TFT-Farb-Display, die Zusatzscheinwerfer, ein Marshall-Soundsystem, Motorschutzbügel, Koffer, Topcase, Sitzheizung oder Chromzutaten.



Die R 18 B kommt ab 26.600 Euro ohne Topcase und bietet im "Bagger"-Stil etwa ein niedriges Windschild, eine schlanker geschnittene Sitzbank plus einen in Schwarz metallic matt gehaltenen Motor.

