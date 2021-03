  Neue Assistenten im Lexus LS

Der LS ist die Prestige-Limousine der Marke Lexus. Entsprechend erhält er in der Neuauflage nur ausgesuchte neue Technik. Jetzt verrät der Hersteller ein paar Details über die neuen Assistenzsysteme. Sie machen den Fahrer auf Gefahren aufmerksam und greifen bei Bedarf ein, um Kollisionen zu vermeiden.



Um die Sichtweite bei Nacht zu verbessern, fährt der neue LS beispielsweise mit einem adaptiven Fernlicht-Assistenten mit BladeScan-Technologie vor. Die erstmals mit dem Lexus RX eingeführte Technik vergrößert die Breite und Reichweite der Ausleuchtung nach vorne. Dadurch werden Verkehrsschilder, aber auch Fußgänger und andere potenzielle Gefahren früher und besser erkannt als mit herkömmlicher LED-Beleuchtung. Das Blade-Scan-System lenkt das Licht der Scheinwerfer auf einen schnell rotierenden Spiegel und dann durch eine Linse, was eine präzisere und feinere Steuerung der Ausleuchtung ermöglichen soll.



Für mehr Durchblick soll auch der digitale Rückspiegel sorgen. Er gewährt mit Hilfe von Echtzeitbildern der Rückfahrkamera einen ungehinderten Blick auf die Straße und den nachfolgenden Verkehr. Weder Kopfstützen noch Fondpassagiere stören dabei die Sicht, auch bei schlechtem Wetter oder in der Nacht ist das Bild klar und deutlich. Der Fahrer kann über entsprechende Bedienelemente auch Helligkeit und Bildskalierung anpassen und die Ansicht nach oben oder unten, links oder rechts variieren.



Die 360-Grad-Kamera verbessert die Rundumsicht und damit den Schutz vor Kollisionen bei niedriger Geschwindigkeit. Ob beim Überholen eines anderen Fahrzeugs auf einer schmalen Straße, beim Einparken am Bordsteinrand oder beim Abbiegen: Mit einem Bild aus der Vogelperspektive kann der Fahrer jederzeit die Position des eigenen Fahrzeugs und den Abstand zu einer Gefahrenquelle überprüfen.



Für die Entwicklung des vollautomatischen "Active Park Assist" hat Lexus Tausende von Parkvorgängen untersucht und die ungefähren Abstände, Einschlagwinkel und Geschwindigkeiten beim Einfahren in Parklücken analysiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden gemeinsam mit dem Feedback verschiedener Lexus-Fahrer in das System eingearbeitet. Das neue System geht über den Funktionsumfang aller bisherigen Parksysteme von Lexus hinaus: Es steuert Lenkung, Gaspedal, Bremse sowie Getriebe und soll damit sichere und präzise Manöver gewährleisten.