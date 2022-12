Neue App für Mitglieder des ACV

Der Automobil-Club Verkehr (ACV) präsentiert eine neue App, die mehr Service und mehr Komfort rund um die nachhaltige Mobilität bieten soll. Zu den Neuheiten gehört unter anderem eine besonders praktische Funktion zum Anfordern von Pannenhilfe.



Dabei leitet die App das Mitglied über ein Frage-und-Antwort-System in wenigen Schritten zum Ziel. Mit der App werden alle wichtigen Infos inklusive des aktuellen Standorts an die ACV Pannenhelfer übermittelt - und schon ist Hilfe unterwegs. Doch die App kann noch viel mehr.



So können die Mitglieder beispielsweise alle wichtigen Daten ihrer Fahrzeuge direkt in der App speichern. Egal ob PKW, Motorrad oder Fahrrad: So sind die nötigen Informationen zu Modell, Antriebsart, Kraftstoffart oder Steckertyp im Pannenfall sofort parat. Der Tankstellenfinder mit aktuellen Preisinformationen ist ebenfalls in die neue App integriert.



Zu den weiteren Services zählen Ratgeberberichte und Checklisten. Wie gehe ich vor bei einem Unfall auf der Autobahn? Für wen sind Ganzjahresreifen geeignet? Wie finde ich die richtige Wallbox? Und was kann man tun gegen Falschparker auf dem eigenen Grundstück? Die neue ACV App liefert die Antworten. Darüber hinaus können ACV Mitglieder diese nutzen, um Clubleistungen zu beantragen, beispielsweise eine telefonische Erstberatung in Rechtsfragen.



Praktisch: Die ACV App kann auf mehreren Geräten installiert werden und das Einloggen ist gleichzeitig möglich. Damit können auch mitversicherte Partner der Mitglieder die App nutzen. Die neue ACV App löst die bisherige App namens ACV Co-Pilot ab.



Geschäftsführer Holger Küster: "Mit der neuen App haben wir unser Angebot nicht nur attraktiv erweitert. Wir haben auch die technische Basis für viele Neuerungen geschaffen, die erst in der Zukunft zu sehen sein werden." Die App ist in den gängigen Stores verfügbar und nutzbar ab der iOS-Version 12.0 und für Android ab der Version 9.0. Weitere Informationen finden sich auf den Internetseiten des ACV im Menüpunkt Leistungen unter "ACV App".

