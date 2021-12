Nachhaltigkeit: Skoda gründet unabhängigen Expertenrat

Die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda gründet einen Nachhaltigkeitsbereirat. Das unabhängige Expertengremium, soll den Fahrzeughersteller bei der Umsetzung konkreterNachhaltigkeitsmaßnahmen beraten. Fünf international erfahrenen Mitglieder des unabhängigen, nicht weisungsgebundenen Gremiums sollen neue Impulse und Vorschläge zu aktuellen und künftigen Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit einbringen.



Zu den Mitgliedern des Beirats zählt mit Ladislav Miko der ehemalige stellvertretende Direktor der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Union. Außerdem gehört Sona Klepek Jonasova dem Gremium an. Sie hat neben einem Institut für Kreislaufwirtschaft auch Hubs und Plattformen gegründet sowie eine Agentur ins Leben gerufen, die Unternehmen in Nachhaltigkeitsfragen berät.



Ein weiteres Mitglied ist Hans Reitz, Gründer und Geschäftsführer des Grameen Creative Lab - ein Inkubator im Bereich Social Business. Know-how in den Bereichen Investmentbanking und Finanzmarktanalyse bringt zusätzlich Jan Bures ein. Er ist Chefökonom der 1994 gegründeten tschechischen Investmentbank Patria Finance. Als weiteres Mitglied konnte man Sandra Feltham gewinnen. Sie ist Gründerin der tschechisch-britischen CSR-Beratung Flagship und Präsidentin des Business Leaders Forums, des ältesten tschechischen Verbandes für sozial verantwortungsvolle Unternehmen.



Skoda hat bereits Nachhaltigkeit unter Beweis gestellt und produziert das Komponentenwerk Vrchlabi seit Ende des Jahres 2020 als weltweit erster Fertigungsstandort von Skoda CO2-neutral. Anfang des Jahres hat das Unternehmen in seinem Stammwerk in Mlada Boleslav außerdem mit dem Aufbau und dem Betrieb der größten Photovoltaik-Dachanlage Tschechiens begonnen. Seit dem 1. Oktober testet das Unternehmen dort zwei elektrische Zugmaschinen für werksinterne Transporte.



Gleichzeitig enden die Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit für Skoda nicht an den Werkstoren: Das Unternehmen fördert in der Umgebung seiner Werke weltweit mit vielfältigen Maßnahmen die Biodiversität, etwa mit der 2007 gestarteten Initiative "Ein Auto, ein Baum". Im Oktober 2021 wurde bereits der millionste Baum gepflanzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1