Nachhaltiger Luxus mit Dreizack

Auch Luxusmarken wie Maserati setzen auf nachhaltige Mobilität. Das demonstriert der italienische Sportwagenhersteller nun auf der Expo in Dubai.



Die Ausstellung dauert mehrere Monate. Sie beginnt am 1. Oktober 2021 und endet am 31. März 2022. Maserati ist dort im Rahmen des Italienischen Pavillons vertreten.



"Für unsere Marke ist dies eine Zeit, um unsere Zukunft aufzubauen", sagt Davide Grasso, CEO Maserati S.p.A. "Mit Leidenschaft haben wir den Beginn einer neuen Ära markiert, den Funken der Elektrifizierung gezündet und uns in die Zukunft projiziert."



Die Kernwerte des Made in Italy - erfinderisches Genie und die Fähigkeit, sich zu entwickeln und zu erneuern, ohne seine DNA zu vergessen - seien für Maserati Teil des Selbstverständnisses. Man fühle sich geehrt, bei der Expo in Dubai Partner Italiens zu sein.

