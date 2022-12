Nachhaltige Kraftstoffe im Motorrad-Sport

Die Firma Triumph hat in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung am Hauptsitz in Hinckley, Großbritannien, ein neues Testprogramm für nachhaltige Kraftstoffe gestartet. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Dorna als Veranstalter ins Leben gerufen. Ziel ist es, in der Moto2TM-Weltmeisterschaft als erstem Schritt bis 2024 auf E40-Kraftstoff umzusteigen und bis 2027 den Übergang zu E100 zu schaffen.

Im Rahmen der Position von Triumph als Alleinausrüster in der Moto2TM umfassen die Tests mit nachhaltigen Kraftstoffen alle Dimensionen der Entwicklung von Rennmotoren. So soll sichergestellt werden, dass der kommende Kraftstoff-Standard nicht nur mit dem bisherigen Level mithalten kann, sondern das Ziel ist es vielmehr, dass auch mit dem neuen Kraftstoff die Triples weiterhin maximale Power und ein hohes Drehmoment liefern, um mit ihrer Performance für die Jagd nach neuen Rekorden gerüstet zu sein.



"Unser Ziel ist es, die Erkenntnisse aus dem Rennsport zu nutzen, um unsere Straßenmotorräder noch besser zu machen", sagt Chief Product Officer Steve Sargent. Dabei gehe es nicht nur um Leistung, sondern auch um ihre Umweltverträglichkeit. Er könne versichern, dass jeder hier bei Triumph mit vollem Einsatz dabei sei, an so wichtigen Entwicklungen in einem entscheidenden Moment der Motorradgeschichte beteiligt zu sein.

