Nachfrage nach Gebrauchtwagen weiter groß

Die Online-Gebrauchtwagenplattform Carvago hat auf Basis interner Daten erhoben, wie sich die Preise, die Kilometerstände und die Nachfrage nach gebrauchten Fahrzeugen in Deutschland entwickelt hat. Das Ergebnis: Insgesamt sind die Preise für Fahrzeuge in Deutschland gestiegen, während sich die durchschnittlichen Kilometerstände reduziert haben.



Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für Gebrauchtwagen in Deutschland für Fahrzeuge mit einem maximalen Mindestalter von fünf Jahren um 18,5 Prozent gestiegen. Für Autos, die maximal zehn Jahre alt sind, haben sich die Preise um 21 Prozent erhöht. Gleichzeitig weisen die Fahrzeuge geringere Kilometerstände auf: Hatte der durchschnittliche Gebrauchte im Jahr 2021 noch 34.894 Kilometer auf dem Tacho, sind es derzeit 31.341 gefahrene Kilometer.



Veränderungen hat es auch bei den beliebtesten Modellen gegeben: Im Jahr 2021 war der Volkswagen Golf das unter Verbrauchern beliebteste Modell. Auf dem zweiten und dritten Platz hatten sich die C-Klasse von Mercedes-Benz und der Volkswagen Tiguan befunden. Im laufenden Jahr wurde der Volkswagen Tiguan durch den SUV BMW X1 abgelöst.



Ein Nachfragerückgang kann zudem bei Dieselfahrzeugen beobachtet werden. Im Jahr 2022 haben sich bisher sechs Prozent weniger Menschen für einen Diesel entschieden, was einem Rückgang von 40 auf 34 Prozent entspricht.



Fast unverändert geblieben ist die Nachfrage nach Fahrzeugen mit einer Automatikschaltung. Hier ist der Anteil von 54 Prozent im Jahr 2021 auf 55 Prozent im Jahr 2022 gestiegen.

