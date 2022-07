MYLE: Münchner Mobilitätsfestival für alle Sinne

Vom 22. bis zum 24. Juli 2022 wird nach vier Jahren intensiver Planung das MYLE Festival stattfinden. Das neuartige Veranstaltungsformat soll von Emotionen und Leidenschaft geprägt sein und laut Veranstalter "mit den schönsten, schnellsten und spannendsten Produkten und Ideen aus der Welt der Mobilität aufwarten".



Als Veranstaltungsort wurde das Gelände der Motorworld München (Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München) gewählt. Dort erwartet die Gäste auf über 75.000 Quadratmetern in drei Industriebauten - Kohlebunker, Kesselhaus und Lokhalle - sowie dem Außenbereich eine Erlebniswelt der Mobilität in all ihren Spielarten.



Von Super- und Hypercars über Motorräder, Boote und Zukunftsideen bis hin zu Talk-Runden, Live-Musik und Lifestyle-Erlebnissen ist alles geboten. Insgesamt werden über 30 Top-Marken, darunter BMW M, Koenigsegg, Lamborghini, Lotus und RUF, ihre Produkte präsentieren. Dazu wird es Live-Talks mit Experten der Branche und Influencern geben, darunter Rennfahrer Daniel Abt und die Unternehmer Constantin Buschmann (Brabus) und Alois Ruf (RUF).



"Wir freuen uns, nach mehreren Verschiebungen aufgrund der Covid-19-Pandemie nun endlich das MYLE Festival an den Start bringen zu können", erklärt Lennart Vogt, einer der drei Gründer des Festivals. "Wir haben uns gefragt: 'Warum sind Automessen am Aussterben?' Enthusiasten wollen sich nicht in riesigen Messehallen an charakterlosen Ständen die Beine in den Bauch stehen, um mit trockenen Informationen abgespeist zu werden."



Das MYLE Festival bietet seinen Gästen keine statischen, monothematischen Ausstellungen in anonymen Hallen. Statt dessen werden die Fahrzeuge in stilvollen Räumen in Szene gesetzt. Live-Musiker und DJs sorgen für musikalische Untermalung. Bei Mario-Kart-Runden kann man seine Kindheit aufleben lassen, während an anderer Stelle eine Carrera-Bahn und Motorsport-Simulatoren dazu einladen, sich auf der Rennstrecke zu messen.



Nicht zuletzt wird das Sportwagentreffen "Concorso di Bavaria" seine diesjährige Ausfahrt in das MYLE Festival eingliedern: Die Concorso di Bavaria MYLE Edition with Cruisefire mit einem Tross von bis zu 50 (Super-)Sportwagen wird am Samstagnachmittag am Festivalgelände enden und den Fahrern die Gelegenheit geben, die Faszination der Mobilität hautnah als VIP-Gäste zu erleben.



Ein detailliertes Programm für die gesamte Dauer des Festivals ist unter myle-festival.com zu finden.

