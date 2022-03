Motorrad-Saison: So gelingt der Start

Wenn es draußen wieder wärmer wird, rollen die Motorräder heran: Die Besitzer wollen nach der langen Winterpause endlich wieder durchstarten. Damit der Einstieg gelingt, haben die Experten von Dekra einige Tipps zusammengestellt.



Die erste Ausfahrt ist deshalb nicht geeignet, sich gleich wieder der Euphorie hinzugeben. "Lasst es gemütlich angehen", rät Luigi Ancona, Unfallforscher und Motorradexperte bei Dekra. Vorsicht ist auch deshalb angesagt, weil viele andere Verkehrsteilnehmer die schmalen, beschleunigungsstarken Bikes anfangs noch nicht auf der Rechnung haben - damit sind gefährliche Situationen vorprogrammiert. Außerdem besteht im Frühjahr erhöhte Rutschgefahr durch Schmutz und Splittreste bei teils noch niedrigen Temperaturen.



"Man tut sich auf jeden Fall immer etwas Gutes, wenn man sich vorab in einem geschützten Bereich warmfährt und die Basics auffrischt: Ausweichen, Gefahrenbremsung, Slalomfahrt, stationäre Kreisfahrt - alles Bestandteile der praktischen Fahrprüfung", meint Ancona. "Diese Fahrmanöver lassen sich optimal zu Saisonbeginn bei einem Fahrsicherheitstraining auffrischen."



Vor allem Wiedereinsteiger könnten von einem Fahrsicherheitstraining profitieren, "denn man kann nicht einfach dort weitermachen, wo man vor Jahren oder Jahrzehnten aufgehört hat, betont der Motorradexperte. "Je länger die aktive Zeit zurückliegt, umso wichtiger ist es, die Fahrtechniken und das Gefühl für die Maschine systematisch aufzufrischen."



Etwas Selbstkritik kann dabei nicht schaden. Hat sich meine körperliche Verfassung verändert? Wie sieht es in punkto Leistungsfähigkeit und Reaktionsvermögen aus? Oft geht das Handling der Maschine nicht mehr so locker von der Hand wie in jüngeren Jahren. Wer sich ein neues Motorrad zulegen möchte, sollte unbedingt auf das Thema ABS achten. Es ist seit 1. Januar 2016 für neue Modelle Pflicht und bringt einen großen Sicherheitsgewinn.



Last but noch least braucht zum Saisonstart auch die Maschine einen technischen Check. Unverzichtbar ist die Überprüfung von Bremsen, Reifen und Flüssigkeitsfüllständen - bis hin zur Kontrolle der sicherheitsrelevanten Elektronik anhand der On-Board-Diagnose. Fehlt noch eine Sichtung von Kombi, Protektoren, Stiefeln, Handschuhen und Helmvisier. Im Frühjahr kann es noch empfindlich kalt sein, dafür könnte das "Zwiebelprinzip" die Lösung sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1