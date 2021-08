Motorrad-Klapphelm Sena Outrush R

Motorradfahrer aufgepasst: Helmhersteller Sena bringt mit dem Outrush R eine schöne Lösung für Biker, die alle Vorteile eines Klapphelms nutzen und dabei in Sachen Kommunikation keine Abstriche machen wollen. Gesichert wird der neue Helm mit einem Ratschenverschluss, die integrierte Sonnenblende sorgt für optimalen Lichtschutz.



Ausgestattet mit einem 4-Wege-Intercom auf Basis des aktuellen Bluetooth 5.0-Standards, ermöglicht der Sena Outrush R Gespräche zwischen insgesamt vier Teilnehmern innerhalb einer Reichweite von bis zu 900 Metern. Intercomsystem, Lautsprecher und Mikro sind integriert, der Helm hat eine aerodynamische Optik und laut Hersteller besten Komfort. Mit einer Gesprächszeit von bis zu 12 Stunden ist der Outrush R dabei perfekt für längere Touren geeignet.



Dank Smartphone-Konnektivität und leicht zugänglichen Bedienelementen können Zweirad-Fans während der Fahrt Musik hören, Routeninformationen entgegennehmen oder telefonieren.



Die wichtigsten Features des Sena Outrush R im Überblick:



Modulares Design mit innenliegender Sonnenblende

Integrierte Lautsprecher und Mikrofon

4-Wege-Bluetooth-Intercom und 2-Wege-HD-Intercom

Drei-Tasten-Audiosteuerung auf der linken Seite

Bluetooth 5.0

Smartphone-Konnektivität

DOT & ECE zertifiziert, Doppelhomologation P/J

Unterstützt Smart Intercom-Pairing für eine schnelle und einfache Kopplung durch einfaches Scannen von QR-Codes mit der Sena Utility-App

Kommunikation dank Bluetooth 5.0



Der Sena Outrush R ist ab sofort für 279 Euro Brutto über das weltweite Händlernetz, im Sena Online-Store und bald auch bei Amazon verfügbar. Zur Wahl stehen die Größen S, M, L, XL und XXL in den Farben Mattschwarz und glänzend Weiß.



Eine Übersicht über die Bezugsquellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz finden die Biker hier: www.sena.com/de/store-locator

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1