Morgan Plus Four CX-T: Ab ins Gelände

Ein Morgan fürs Gelände, für Rallyes und Trips in die abgelegensten Ecken der Erde? Klingt aktuell etwas britisch-schräg, hat aber eine lange Tradition. Und die wird jetzt reanimiert: mit dem Plus Four CX-T.



Der flache und lange Zweisitzer basiert logischerweise auf dem 2020 eingeführten Plus Four. Er wird von den Dakar- und Rallye-Spezialisten von Rally Raid UK in einen Sportwagen mit hoher Abenteuer-Affinität umgewandelt. "Eines der Ziele des Projekts ist es, die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit von Morgans neuer CX-Plattform zu demonstrieren", heißt es dazu bei Morgan.



Bei der Allrad-Technik bedienen sich die Briten wie beim Motor bei BMW, und zwar in Form des elektronischen X-Drive-Differenzials mit maßgeschneiderter Software. Mit Schaltern in der Kabine können je nach Fahrbedingung drei Modi ausgewählt werden, um den Grad der Differenzialsperre zu variieren.



Massive Eingriffe gab es am Fahrwerk, was eine Bodenfreiheit von immerhin 23 Zentimetern ermöglicht und eine geschmeidige Balance zwischen Nachgiebigkeit und Haltbarkeit ergeben soll. Zudem wurde der Plus Four CX-T so konzipiert, dass er ein Maximum an Gepäck- und Ausrüstungskapazität und den Insassen den für extreme Umgebungen erforderlichen Schutz bietet. Auffälligste Änderung: Die Rückwand wurde durch einen Geräteträger ersetzt, der zwei robuste und wasserdichte Gepäckkoffer, eine Alu-Werkzeugbox, zwei 11-Liter-Behälter und zwei Reifenbaugruppen aufnimmt.



Cooles Gerät, spannendes Konzept - doch natürlich gibt es auch hier wie fast immer im Leben einen Haken: Die maßgeschneiderte Produktion des Plus Four CX-T mit 258 PS starkem Turbo-Vierzylinder-Reihenmotor ist auf exakt acht Exemplare limitiert. Wer zuschlagen will und gerade rund 200.000 Euro vor Steuern übrig hat, muss also ganz schön fix sein.



Rudolf Huber / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1