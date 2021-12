Modellpflege: Skoda Karoq jetzt bestellbar

Der rundum aufgefrischte Skoda Karoq ist ab sofort konfigurier- und bestellbar. Mit dem Update vier Jahre nach der Markteinführung halten neben einer laut der VW-Tochter "weiterentwickelten Designsprache" und neue Technologien Einzug in das Kompakt-SUV. Der kleinere Bruder des Kodiaq war 2020 sowie in den ersten sechs Monaten 2021 nach dem Octavia das weltweit am zweithäufigsten ausgelieferte Skoda-Modell.



Neben dem breiteren, jetzt hexagonalen Grill sollen schmalere Leuchten vorne und hinten sowie aerodynamisch optimierte Leichtmetallräder neue optische Akzente setzen. Innendrin gibt es jetzt neue Bezüge, optional auch aus nachhaltigen Materialien. Dazu kommen neue Technologien zum Einsatz, etwa die erstmals im Karoq erhältlichen Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und ein erweitertes Angebot an Assistenzsystemen.



Den Antrieb übernehmen drei TSI-Benziner und zwei TDI-Turbodiesel mit einem Leistungsspektrum von 110 bis 190 PS. Mehrere Aggregate lassen sich mit Allradantrieb kombinieren. Neben den Ausstattungslinien Active, Ambition und Style startet der Karoq auch als Sondermodell Tour und in der auf Dynamik ausgerichteten Designlinie Sportline durch. Die Preisliste für das rundum erneuerte Kompakt-SUV beginnt bei 25.290 Euro für den Karoq Active 1,0 TSI mit 110 PS.

