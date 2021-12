"Modellauto-Oscars": Die Sieger stehen fest

Die Sieger bei den "Modellauto-Oscars" stehen fest: In insgesamt 28 Kategorien hatten die "Modell Fahrzeug"-Leser die Qual der Wahl. Die Baugrößen der großen Träume im kleinen Maßstab reichten in diesem Jahr vom Modelleisenbahn-Maßstab 1:90 bis zur Baugröße 1:10. Die 31. Leserwahl ging wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal virtuell über die Bühne. Der Stream mit der Siegerehrung ist ab sofort auf www.modell-fahrzeug.com abrufbar. Einen ausführlichen Bericht mit den Fotos aller Siegermodelle liefert die Zeitschrift Modell Fahrzeug in ihrer Ausgabe 1/2022, die ab dem 8. Dezember erhältlich ist.



"Ich freue mich, dass die schönsten automobilen Miniaturen des Jahres 2021 durch das bereits bewährte virtuelle Format eine noch breitere Öffentlichkeit bekommen. Die Preisverleihung in Partnerschaft mit der Firma Claas findet zwar virtuell statt, doch das legendäre Meeting der Branche anlässlich der Modellfahrzeug-Kür werden wir zusammen mit Claas zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Versprochen!", so Modell Fahrzeug-Chefredakteur Andreas A. Berse.



Der Lancia Stratos von Minichamps in 1:87 ist mit einem Verkaufspreis von rund 22 Euro in diesem Jahr der preiswerteste Siegertyp. Das teuerste Modell ist aktuell mit einem Verkaufspreis von knapp 500 Euro ein Modell mit Stern, die 1:18-Verkleinerung des Mercedes SSK Trossi "Schwarzer Prinz" von CMC. Besonderheit: Mit diesem Jubiläumsmodell des schwarzen Vorkriegsroadsters feierte CMC übrigens sein 25-jähriges Bestehen.



Nicht nur das Thema Automodelle hält bei dieser Leserwahl immer wieder Extreme parat. Dank des Maßstabs 1:10 ist das Siegermodell in der Kategorie "Sammeln Zweiräder" die "70 Jahre Vespa" von Miniaturen-Hersteller Schuco, ein besonders eindrucksvoller Preisträger mit klassischem Background.



Bei den preiswerteren RC-Miniaturen setzte sich ein 1:87-Modell des Unimog 406 mit passendem Anhänger durch, in dem die cleveren Techniker von Carson Modelsport eine komplette Funkfernsteuerung versteckt haben. Der Unimog selbst misst mit dem elektronischen Innenleben keine fünf Zentimeter.



Den Innovationspreis konnte in diesem Jahr die Marke Brekina für sich verbuchen. Die Schwarzwälder bieten ein Ferrari-Set an, in dem neben einem originalgetreuen Renntransporter aus den frühen 1960er-Jahren auch der in der damaligen Formel-1-WM siegreiche "Sharknose"-Monoposto 156 F1 und eine komplette Boxencrew enthalten sind.



Dass in diesem Jahr Sport- und Rennwagen bei der Leserjury oft in der Pole Position parken, hatte auch eine ganz andere Konsequenz. Erstmals nach zehn Siegen von Mercedes-Benz hintereinander wählten die Experten und Kenner im Jahr 2021 Porsche zu der Vorbildmarke, die das Thema Modellauto am besten umsetzt und pflegt.

