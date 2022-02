"Mobilize" macht mobil

Renault erweitert sein Mobilitätsangebot: Zum Start des neuen Renault Megane E-Tech Electric werden via Mobilize zum Beispiel All-inclusive-Ladelösungen für zuhause angeboten. Die Ladekarte ermöglicht den nutzerfreundlichen Zugang zu 260.000 Ladepunkten in Europa und mit Smart Charge können Kunden die Stromrechnung für ihr E-Fahrzeug optimieren.



Zudem können sie beim Kauf eines Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugs die heimische Ladestation zum Festpreis bestellen. Je nach örtlichen Gegebenheiten erhalten Kunden ein individuelles Angebot, ohne dass vorab ein Technikerbesuch notwendig ist.



Mit der Anwendung Mobilize Smart Charge können Besitzer von Renault-Elektrofahrzeugen den Ladevorgang zuhause vorausschauend und flexibel planen und damit die Ladekosten sowie die CO2-Emissionen verringern. Das System berücksichtigt Spitzen bei Stromerzeugung und -verbrauch und berechnet auf dieser Grundlage den optimalen Ladeplan. In die Kalkulation fließen zudem die Kapazität des Stromnetzes, die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien, der Strompreis und natürlich die Ladepräferenzen des Nutzers einschließlich gewünschter Ladeleistung und Startzeit ein. "Damit trägt Mobilize Smart Charge zur Netzstabilität bei und fördert indirekt die Einspeisung erneuerbarer Energien", heißt es beim Hersteller.



Das Angebot ist auch für Twingo E-Tech Electric- und Zoe-Modelle buchbar, die nach November 2020 hergestellt wurden. Voraussetzung ist die Ausstattung mit den Multimediasystemen OpenR Link oder EasyLink.

