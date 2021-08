Mobilize Limo: Limousine für Mobilitätsdienste

Renault-Tochter Mobilize zeigt mit der Limo ihr erstes Pkw-Modell speziell für Ridehailing- und Taxidienste. Die viertürige, 4,67 Meter lange und rein batteriebetriebene Limousine soll in ausgewählten internationalen Märkten zu Flextarifen als komplettes Mobilitäts- und Dienstleistungspaket gewerblichen und privaten Fahrdiensten angeboten werden.



Das ausschließlich im Abonnement erhältliche Gesamtpaket umfasst neben dem 110 kW/150 PS starken Fahrzeug auch maßgeschneiderte Services. Limo ist bis zu 140 km/h schnell und beschleunigt in 9,6 Sekunden von null auf 100 km/h. Dank seiner 60-kWh-Batterie soll der Neuzugang eine WLTP-Reichweite von mehr als 400 Kilometern schaffen. Zudem verspricht man bei Mobilize eine umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung.



Weltpremiere feiert Limo am 8. September im Rahmen des Mobilize-Tages auf der IAA Mobility in München. Anschließend nimmt eine Testflotte von 40 Fahrzeugen den Betrieb auf.

