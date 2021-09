Mobilitäts-Themen bewegen Wähler

Mobilität ist ein auch ein politisches Thema. Und viele Wähler interessieren sich sehr für die Frage, wie sie künftig von A nach B kommen. In Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov hat heycar Deutschland eine repräsentative Umfrage rund um das Wahlkampfthema Mobilität durchgeführt.



Nicht erst seit gestern streiten sich die verschiedenen Parteien darüber, ob es ein Tempolimit auf Autobahnen geben sollte. Auch in diesem Jahr kocht dieses Thema wieder hoch. Insgesamt befürworten 39 Prozent der Bundesbürger die Einführung eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Doch inwieweit würde sich eine solche Regulierung auf den Kauf eines Autos auswirken? Eine große Mehrheit von 78 Prozent sagt, dass die Einführung eines Tempolimits die Wahl ihres nächsten Fahrzeugs nicht beeinträchtigen würde. Lediglich 14 Prozent aller Befragten würden sich im Fall, dass ein Tempolimit eingeführt wird, für ein weniger PS-starkes Auto entscheiden.



Unterdessen befürwortet mehr als die Hälfte der Deutschen (56 Prozent) die Förderung weiterer alternativer Antriebsarten, wie zum Beispiel Wasserstoff. Fast jeder dritte Bundesbürger (29 Prozent) würde sich bei einer stärkeren Förderung der E-Mobilität beim nächsten Fahrzeugkauf für ein E-Auto oder einen hybriden Antrieb entscheiden. Für gut jeden Zweiten (53 Prozent) hätten staatliche Förderungen hingegen keinen Einfluss auf die Wahl der nächsten Antriebsform.



"Die Umfrageergebnisse spiegeln uns zwei große Tendenzen wider: Einerseits zeigen sie eine große Aufgeschlossenheit der Deutschen gegenüber alternativen Antriebsarten. Das sehen wir auch in der ungebrochen großen Nachfrage nach E-Autos auf unserer Plattform, sowohl von gebrauchten wie auch neuen", sagt Dr. Reinhard Schmidt, CEO von heycar Deutschland. "Auf der anderen Seite sehen wir, dass staatliche Maßnahmen zur Förderung oder Reglementierung bestimmter Mobilitätsformen nur bedingt Einfluss auf die Kaufentscheidungen der Befragten haben - diese werden vor allem nach den individuellen Voraussetzungen und Überzeugungen gefällt."



Zu den größten Herausforderungen der Verkehrspolitik zählt auch die Gestaltung des Verkehrs in den Innenstädten, insbesondere in den Großstädten. Gerade in Ballungszentren besteht eine der großen Fragen darin, wie viel öffentlicher Raum dem Autoverkehr zugesprochen werden soll. Gerade an der Frage nach autofreien Innenstädten scheiden sich die Geister: Knapp jeder Dritte (32 Prozent) lehnt die Einführung autofreier Innenstädte ab, fast ebenso viele befürworten dieses Vorhaben (30 Prozent). Der Rest steht dem Thema unentschlossen gegenüber.



Wer über die Zukunft der Mobilität redet, kommt auch an neuen Nutzungs- und Besitzformen wie Carsharing und Auto Abos nicht vorbei. Gut jeder Vierte (26 Prozent) befürwortet die Förderung von Carsharing-Angeboten und Auto-Abo Modellen.

