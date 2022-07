Mitsubishi siegt beim Marken-Monitor

Der Marken-Monitor 2022 des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) attestiert Mitsubishi und seinen Händlern in Deutschland eine gute Zusammenarbeit. Mit einer Gesamtnote von 2,21 landet der japanische Hersteller in der Kategorie "Kleine Importeure" zum dritten Mal in Folge seit dem Jahr 2020 auf dem Spitzenplatz.



Der Marken-Monitor ist seit mittlerweile 24 Jahren eines der wichtigsten Barometer in der Automobilbranche. Das Ranking zeigt die Zufriedenheit der Vertragspartner mit ihrer jeweiligen Marke. Rund 1.000 Inhaber und Geschäftsführer von Automobilhandelsunternehmen bewerteten im Schulnotensystem die Zusammenarbeit mit den Herstellern in den Bereichen "Produkt und Marke", "Vertriebspolitik", "Gebrauchtwagengeschäft", "Aftersales" sowie "Netzpolitik und allgemeine Zusammenarbeit". Diese Oberkategorien wiederum gliedern sich in 39 Einzelkriterien.



"Wir danken unseren Vertragspartnern für das große Vertrauen in die Marke Mitsubishi und für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die unsere tägliche Arbeit seit Jahren auszeichnet", sagt Werner H. Frey, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors in Deutschland. "Unsere Händler sind die erste und damit wichtigste Anlaufstelle für unsere Kunden - und der wiederholte Erfolg beim IfA Marken-Monitor ist für uns einmal mehr der Beweis, dass wir mit unseren Mobilitätslösungen und unserem umfassenden Serviceversprechen genau das richtige Angebot haben, um unsere Kunden zu begeistern und damit unseren Händlern ein langfristiges und nachhaltiges Geschäftsmodell anzubieten."

