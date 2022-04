Mitsubishi präsentiert drei Diamanten

Aktuell mit drei Modellen auf dem deutschen Markt vertreten hat Mitsubishi Motors Deutschland zur Roadshow nach Waldbronn geladen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war vor Ort und hat sich den Space Star, den Eclipse Cross Plug-in-Hybrid und den Pick-up Klassiker L200 mit Doppelkabine angesehen und zur Probefahrt gebeten.



Was an den gezeigten Modellen sofort auffällt, ist die Möglichkeit, jedes Fahrzeug stark an seine geplante Einsetzung anzupassen. Sei es ein Umbau des Space Star mit Ladeboden und Schutznetz mit Halterungen und Ösen, um zum Beispiel Warmhaltebehälter für Lieferdienste zu befestigen. Besonders in dieser Fahrzeugklasse ist die Option für eine Anhängerkupplung. Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann an diese ein Fahrrad Transport-System montieren um zwei Fahrräder zu transportieren. Um noch bequem den Kofferraum zu erreichen, lässt sich dieses dann entsprechend umklappen.



Ein Eclipse Cross wird als Feuerwehrtauglicher Umbau mit Steckdose im Kofferraum präsentiert, um Geräte bis zu 1.500 W zu versorgen. Dazu gibt es ein Sortimo Schubladensystem, um Werkzeuge zu verstauen. Auch für den Vierbeiner gibt es eine Option mit Crashtest geeigneter, teilbarer Hundebox. Es besteht sogar die Möglichkeit, eine mit 80 Kilogramm belastbare Rampe anzubringen, um den Einstieg zu erleichtern und den Rücken und die Gelenke der Tiere zu schonen. Ein wichtiger Hinweis dazu: die 80 Kilogramm sind nicht als punktuell belastbar ausgelegt, sondern auf vier Pfoten verteilt. Macht dann einen Leonberger oder knapp 30 Chihuahuas. Wer es klassisch und auch etwas sportlicher mag: ein neues Sondermodell "Select Black" mit schwarzen Designakzenten am Fahrzeug (Außenspiegel, Dachspoiler, Heckpartie, Felgen und Diamantlogos in schwarz) und Carbon-Optik im Innenraum ist ab sofort bestellbar. Der 2,4-Liter-Benziner wird durch zwei Elektromotoren unterstützt, die Systemleistung beläuft sich auf 138 kW/188 PS, die Kraft wird durch ein intelligentes Allradsystem auf die Straße gebracht. Durch die 13,8 kWh fassende Batterie liegt die rein elektrische Reichweite des Eclipse-Cross laut NEFZ Messung bei bis zu 61 Kilometern.



Zu guter Letzt stehen da noch ein paar der Pick-up Klassiker L200 - wer hier den kompletten Zubehörkatalog durchgehen möchte, hat eine ganze Weile zu tun. Von diversen Transportaufbauten, zu Zeltoptionen, Schubladensystemen, Spezialbeleuchtungen, Seilwinden am Heck oder an der Front - hier gibt es quasi nichts, was es nicht gibt. Und sollte es trotzdem mal Sonderwünsche geben, lassen sich diese sicherlich auch realisieren - der Händler berät dazu gerne.



Auch Apple CarPlay und Android Auto (via Kabel) unterstützen alle Mitsubishi Modelle, wer also nicht über das verbaute TomTom Navigationssystem, sondern über sein Mobiltelefon navigieren möchte, kann dies tun.



Als besonderes Angebot will Mitsubishi mit dem "Wir-kümmern-uns-Versprechen" helfen, die Elektromobilität einfacher zu gestalten. Alle Angebote kommen hier aus einer Hand, von der passenden Wallbox (in Kooperation mit ABB, sofort verfügbar, 11 bis 22 kW) zum Energieversorger mit passendem Stromtarif (Maingau) über den Elektriker und die Förderoptionen. Wer sich privat schon eine Wallbox angeschafft hat, weiß, dass die Bürokratie dahinter nicht immer einfach ist. Neu sind auch spezielle Wallboxen für Gewerbekunden oder Dienstwagenfahrer. Diese sind MID-Konform abrechnungsfähig, man kann also genau schauen, wann wie viel geladen wurde und sich diese Auswertung kostenfrei per Webportal herunterladen.



Durch eine Allianz mit Nissan und Renault soll der zukünftige Elektrofahrplan bis 2030 realisiert werden, satte 30 Milliarden Euro werden investiert um die Elektrifizierung der neuen Modelle der Allianz zu bewerkstelligen. Für den Importeur Mitsubishi bedeutet dies, dass der Europäische Markt trotz der strengeren Umweltregelungen weiterhin mit Fahrzeugen bedient werden kann.



Ein weiterer Blick in die Zukunft: geplant im ersten Quartal 2023 kommt der neue ASX Compact-SUV nach Europa. Er basiert auf der CMF-B Plattform, welche von Renault entwickelt und produziert wird und kommt als Hybrid (HEV) oder Plug-in-Hybrid (PHEV) Version. Ein weiteres Modell im B-Segment wurde ebenfalls angekündigt, die Informationen hierzu liegen aber noch nicht vor.



Der L200 startet ab 29.999 Euro, den Space-Star gibt es bereits ab 9.490 Euro und für den Eclipse Cross Plug-in-Hybrid werden 39.990 fällig, zieht man alle aktuellen Rabatte und die Umweltprämie ab landet man hier bei 28.990 Euro.



Mike Neumann / mid

