Mitsubishi Partner des Deutschen Handballbundes

Eine Verlängerung der Partnerschaft bis 2023 haben Mitsubishi Motors und der Deutsche Handballbund (DHB) vereinbart: Der Importeur der japanischen Marke bleibt offizieller Partner des beliebten Sports.



So werden auch in Zukunft die Bundestrainer der Frauen- und Männer Nationalmannschaften sowie Offizielle des DHB im SUV Eclipse Cross Plug-in Hybrid unterwegs sein. Damit können sie bis zu 61 Kilometer (nach NEFZ) rein elektrisch zurücklegen, wodurch sich im Alltag eine Vielzahl von Fahrten lokal emissionsfrei und nahezu lautlos zurücklegen lassen.



"Handball ist nahbar, ehrlich und bodenständig - und passt damit bestens zu Mitsubishi. Deshalb engagieren wir uns gerne weiterhin in dieser nach dem Fußball populärsten Sportart in Deutschland und freuen uns, den DHB auch in Zukunft zu unterstützen", erklärt Werner H. Frey, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors in Deutschland.



"Die Fortsetzung dieser bereits erfolgreichen Partnerschaft ist ein Kompliment für den bisherigen Weg und Ansporn für kommende Projekte", sagt Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes. "Mit Mitsubishi bewegen wir unseren Handball - und das dank der Plug-in-Hybrid-Technologie auf eine zukunftsfähige und umweltschonende Weise."

