Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid rollt nach Europa

Der japanische Autohersteller Mitsubishi will seine Präsenz in Europa verstärken. Aufbauend auf dem Fundament, das mit der Einführung der neuen Generation des ASX im März 2023 und des neuen Colt im Herbst 2023 gelegt wird, will die Marke im Jahr 2024 ihr Flaggschiff, den neuen Outlander Plug-in Hybrid, in Europa einführen.



"Die drei Vorgängergenerationen des Outlander haben sich seit ihrer Markteinführung im Jahr 2003 in Europa mehr als eine halbe Million Mal verkauft", sagt Frank Krol, Präsident und CEO von Mitsubishi Motors Europe. Das Flaggschiff, der neue Outlander Plug-in Hybrid, werde die vierte Generation sein und mit seinem preisgekrönten Design und seiner Technologie die Marke in Europa auf ein neues Niveau heben.



Der Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid baut auf der ersten Generation des Plug-in Hybrid SUV auf, von dem seit seiner Markteinführung im Jahr 2013 über 200.000 Einheiten in Europa verkauft wurden. Die neue Generation des geräumigen SUV hat in den vergangenen zwei Jahren weltweit mehr als 20 Auszeichnungen für Design und Technologie erhalten.



Das Äußere des neuen Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid soll die typische Designsprache von Mitsubishi aufgreifen: Die optisch greifbare Robustheit an den Seiten, das bekannte Dynamic Shield an der Front und das einzigartige Hexaguard Horizon Design am Heck vermitteln Sicherheit und Stärke. Das Design des Innenraums soll ein hohes Maß an Qualität, Funktionalität und japanischer Handwerkskunst vereinen und so für ein noch hochwertigeres Gefühl sorgen.

