  Mitsubishi hilft beim Impfen

Das Impfen in Deutschland nimmt Fahrt auf, und das auch dank Mitsubishi. Denn der Autobauer unterstützt die bundesweite Impfkampagne gegen das Coronavirus, indem er den mobilen Impf- und Testteams der Johanniter-Unfall-Hilfe insgesamt 17 Outlander Plug-in-Hybrid kostenlos zur Verfügung stellt.



Die Mitsubishi-Modelle kommen künftig bundesweit zum Einsatz. "Unsere Teams, die nicht nur impfen, sondern auch auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen und damit einer Ausbreitung entgegenwirken, sind in ganz Deutschland unterwegs. Die Fahrzeuge werden intern verteilt. Wir danken Mitsubishi für die kurzfristige und unkomplizierte Bereitstellung von Fahrzeugen, die unsere Arbeit deutlich vereinfachen", sagt Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe.



Das knapp 4,70 Meter lange SUV, das dank der Kombination aus Benzin- und zwei Elektromotoren über eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern verfügt, bietet genügend Platz und ist auch für den Impfeinsatz prädestiniert.



So lassen sich mit der mobilen Stromversorgung beispielsweise medizinische Kühlvorrichtungen nutzen. Aber auch mobile Endgeräte zur Meldung der Impfdaten an die Gesundheitsämter lassen sich über die vorhandenen Steckdosen nutzen - den problemlosen Zugang zum Internet gewährleistet dabei ein mobiler Hotspot.