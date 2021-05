Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid startklar

Der neue Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in-Hybrid ist ab sofort im Handel erhältlich. Das neueste Mitglied der Mitsubishi-Modellpalette startet in der Basis-Ausstattung unter Einberechnung des Elektrobonus (9.000 Euro) ab 30.890 Euro.



Die Kombination aus 2,4-Liter-Benzinmotor und zwei Elektromotoren entwickelt im neuen Eclipse Cross Plug-in-Hybrid eine Systemleistung von 138 kW/188 PS. Im rein elektrischen Fahrmodus ist mit Hilfe der 13,8 kWh starken Fahrbatterie eine Reichweite von bis zu 61 Kilometern (nach NEFZ) möglich.



Der Eclipse Cross Plug-in-Hybrid ist in drei Ausstattungslinien verfügbar und wird zur Einführung zusätzlich als Sondermodell "Intro Edition" angeboten, das ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten soll. Bereits in der Basis-Version ist er mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Privacy Glass, Sitzheizung vorn sowie einem Infotainment-System ausgerüstet, das eine Smartphone-Anbindung über "Android Auto" und "Apple CarPlay" ermöglicht. Dazu kommt ein Sicherheitspaket mit Notbrems-, Spurhalte- und Fernlichtassistent sowie Rückfahrkamera und Auffahrwarnsystem inklusive Fußgängererkennung.



Das zum Marktstart angebotene Einführungsmodell "Intro Edition" basiert auf der Plus-Ausstattungslinie und besitzt zusätzlich ein beheizbares Lenkrad, Sitzheizung der äußeren Sitze hinten, 230-Volt-Steckdose (bis zu 1.500 W) im Gepäckraum, adaptive Tempoautomatik, 360-Grad-Umgebungskameras sowie Totwinkel- und Ausparkassistent. Preis: 45.390 Euro (36.390 Euro inkl. Elektrobonus).



In der Top-Ausstattung (47.590 Euro beziehungsweise 38.590 Euro inkl. Elektrobonus) rollt der Plug-in-Hybrid zusätzlich unter anderem mit Panorama-Glasschiebedach, schwarzen oder grauen Ledersitzen mit Kontrastnähten sowie elektrisch einstellbarem Beifahrersitz auf die Straße.

