  Mit Volkswagen sofort ans Netz

Die Volkswagen-Modelle ID.3 und ID.4 sind ab sofort "am Netz" - und damit stets auf Stand. Bedeutet konkret: Beide Modelle können in Europa per W-LAN oder über das Mobilfunknetz neue Funktionen und tiefgreifende technische Updates empfangen. Die Software Version ID.2.1, die die technischen Voraussetzungen für "Over-the-Air"-Updates herstellt, ist bei allen neu produzierten ID.-Modellen an Bord.



Volkswagen wird ab Sommer 2021 Besitzern von ID.-Fahrzeugen alle drei Monate ein Update zur Verfügung stellen. Diese können neben der Optimierung der Software-Performance auch neue Funktionen und Individualisierungsmöglichkeiten beinhalten.



Die neu gegründete Projekteinheit ID. Digital wird dabei die Weiterentwicklung der ID.-Familie vorantreiben und die Einspielung von Over-the-Air-Updates in die ID.-Familie koordinieren. So können Entscheidungen über neue digitale Dienstleistungen und verbesserte Kundeninteraktion realisiert werden.