Mit Pariser Esprit auf Reisen

Die in Paris beheimatete Marke DS Automobiles setzt auf Stil und Eleganz der französischen Art. Jüngstes Beispiel dafür ist die Ausstattungslinie "Collection Esprit de Voyage". Erhältlich ist sie für die Modelle DS 4 und DS 7 und beinhaltet zusätzliche Ausstattungsmerkmale, die zum Reisen einladen. Inspiration zieht die Collection Esprit de Voyage auch aus der Welt der Mode und der Haute Couture.



Die limitierte Sonderedition ist wie eine Art Modekollektion zu verstehen und verbindet stilistische Raffinesse mit Ingenieurskunst. Der Name "Esprit de Voyage" entspricht in etwa dem deutschen Begriff "Reiselust" und steht in der Tradition der französischen Kunst des Reisens und exklusiven Bekleidung. Die Modelle DS 4 Esprit de Voyage und DS 7 Esprit de Voyage starten im Laufe des Jahres in allen DS-Märkten in Europa, Asien, Afrika und Südamerika. Sie sind in Deutschland bereits bestellbar.



Der neue DS 4 Esprit de Voyage basiert auf dem Serienmodell DS 4 Rivoli und bietet zusätzliche exklusive Details sowie eine erweiterte Serienausstattung. Das in hellen Farbtönen gehaltene Interieur des DS 4 Esprit de Voyage weist spezielle Lichtakzente und handwerkliche Highlights auf. Die Sitzbezüge sind aus genarbtem Leder in der Farbe Kiesel-Grau gefertigt. Sie harmonieren mit dem Granit-Grau der Türverkleidungen und dem gleichfarbigen Nappaleder, mit dem die Armaturentafel bezogen ist.



Auch der DS 7 Esprit de Voyage basiert auf der Ausstattungslinie Rivoli und kombiniert raffiniert Materialien und Muster. Die neue Ausstattungslinie beinhaltet umfangreiche Technik und ein elegantes helles Interieur. Die genarbten Sitze, Armaturenbrett und Dekore aus Nappaleder sind in Perl-Grau gehalten und spezifisch für diese Kollektion. Die Collection Esprit de Voyage Signatur, die von Linien durchzogene Europakarte, ist wie beim DS 4 in das Nappaleder des Armaturenbretts geprägt. Genauso sind Einstiegsleisten sowie die Abdeckungen der Außenspiegel mit Verzierungen in Anlehnung an das Reisethema versehen.

