Mit Opel auf der sicheren Seite

Mit den Rundum-Sorglos-Paketen von Opel FlexCare sollen Privatkunden, Geschäftskunden und Flottenbetreiber vor ungeplanten Kosten schützen. Die als FlexCare Komfort, Premium und Premium Plus erhältlichen Pakete beinhalten nach Wahl eine Garantieverlängerung im Umfang der Herstellergarantie, europaweiten Mobilservice, alle Inspektionen und zusätzlich den Austausch wesentlicher Verschleißteile innerhalb der Paketlaufzeit.



Das Portfolio von Leistungen ist für alle Opel-Neu-, Vorführ- und Testwagen sowie Junge Opel- und Opel Rent-Fahrzeuge vom Erwerb bis zum Ende der regulären zweijährigen Herstellergarantie erhältlich und kann für drei, vier oder fünf Jahre nach Erstzulassung abgeschlossen werden. Die Laufleistung lässt sich in 5.000er-Schritten von 10.000 auf bis zu 50.000 Kilometer pro Jahr bis zu 200.000 Kilometer Gesamtlaufleistung staffeln.



Für die Elektroversion des Opel Corsa-e beispielsweise fallen beim FlexCare-Komfort-Paket mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer Laufleistung von 10.000 Kilometer pro Jahr einmalig 129 Euro an. Für 10 Euro mehr sind schon 15.000 Kilometer pro Jahr möglich. Die Leistungen sind dabei stets an das Fahrzeug gebunden. So gehen bei einem Halterwechsel oder Fahrzeugverkauf die FlexCare-Serviceansprüche auf den neuen Besitzer über und dieser ist von Anfang an ebenfalls auf der sicheren Seite.

