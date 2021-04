Mit "Mobilize" schafft Renault neue Mobilität

Autohersteller Renault entwickelt schon seit einiger Zeit ein neues Mobilitäts-Konzept: "Mobilize". Das Concept Car EZ-1 Prototype steht stellvertretend für den neuen Ansatz.



"Es galt, ein Fahrzeug zu entwickeln, das nicht nur sämtliche Anforderungen der Nutzer unter allen denkbaren Bedingungen erfüllen kann, sondern auch noch gut aussieht", sagt Patrick Lecharpy, Mobilize Design Direktor, rückblickend.



Unterschiedliche Parteien stellen verschiedene, zum Teil gegensätzliche Anforderungen an die urbane Mobilität. So beschäftigen sich die Shared-Mobility-Anbieter und Kommunen mit Themen wie Parkraum, Stau, Multimodalität, Reduzierung der Umweltbelastung, dem Einsparen von Energie und der Ressourcen-Schonung.



Die Nutzer auf der anderen Seite sind vor allem an attraktiven Lösungen für ihre Mobilitätsanforderungen interessiert, ohne dass sie dafür zwingend in ein eigenes Fahrzeug investieren wollen.



Eine zentrale Rolle bei sämtlichen Überlegungen spielt das Smartphone. Mit ihm organisiert der Nutzer seine Mobilität, sucht und bucht bei Bedarf ein Fahrzeug, erhält Zugang und startet es.



"Uns wurde schnell klar, dass wir auf die Straße mussten, um uns selbst ein genaues Bild machen zu können", sagt Lecharpy. Und so wurde das gesamte Team aktiv und testete die bestehenden Shared-Mobility-Lösungen, analysierte und bewertete sie. Die so gesammelten Erfahrungen wurden in Storyboards dokumentiert, aus denen sich Schritt für Schritt das Konzept und das Design des EZ-1 Prototype herauskristallisierten.



Jeder einzelne Aspekt erwies sich als wichtig für das Ziel: ein vernetztes, elektrisch angetriebenes Fahrzeug herzustellen, das zu einem Großteil aus recycelten und recyclebaren Materialien besteht und das speziell fürs Car-Sharing entwickelt wurde. Der EZ-1 Prototype ist nicht nur ein Transportmittel, sondern steht stellvertretend für eine neue Herangehensweise an das Thema Shared-Mobility.



"Wir möchten so vielen Menschen wie möglich Zugang zu einer Transportlösung bieten, die einfach zu nutzen ist und viel Spaß macht - ohne dass dafür Eigentum erworben werden muss", sagt Lecharpy zusammen. In puncto Mobilität schlage man damit ein komplett neues Kapitel auf.

