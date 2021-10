Mit mehr Dämpfkraft gegen Fahrwerksgeräusche

Wenn es hinten klopft und klappert, kann das beim Autofahren ganz schön stören. Fahrer eines Golf VII, Skoda Octavia III, Seat Leon III oder eines anderen MQB-Modells aus dem VW-Konzern mit identischer Achskonstruktion können davon ein Lied singen. Schuld sind die hinteren Stoßdämpfer, wenn sie in einem passiven Fahrwerk, also ohne elektronische Dämpfkraftverstellung verbaut sind.



Besonders stark von den Geräuschen betroffen sind Fahrzeuge, die bis Ende 2015 gebaut wurden. Doch auch bei späteren Modellen kann es zu der technisch unbedenklichen, aber unliebsamen Geräuschentwicklung kommen. Der Spezialist im freien Ersatzteilmarkt Bilstein bietet eine Lösung mit mehr Dämpfkraft an, die sogar das Fahrverhalten optimiert.



Ein Austausch der hinteren Serienstoßdämpfer gegen den Bilstein B6 sorgt auch ohne Tieferlegung für mehr Dämpfkraft und Abhilfe. Ist auch eine Tieferlegung von Interesse, kann der Bilstein B8 eine weitere Alternative als Upgrade sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1